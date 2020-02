Die Grünen in Bochum fordern eine Verpackungssteuer. Einwegbesteck solle bei Mitnahmegerichten künftig mit 20 Cent Abgaben fällig werden. (Symbolbild)

Bochum. Die Grünen in Bochum fordern die Einführung einer Verpackungssteuer. Zudem wollen sie, dass Biotonnen flächendeckend verpflichtend werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Grüne fordern Einführung von Verpackungssteuer

Die Grünen in Bochum wollen eine kommunale Verpackungssteuer in der Stadt. „Um Anreize zur Müllvermeidung zu schaffen, fordern wir, dass nicht wiederverwendbare Verpackungen, wie Einwegdosen und -flaschen sowie Einweggeschirr und -besteck beim Verkauf von Speisen und Getränken besteuert werden“, sagt Sebastian Pewny, umweltpolitischer Sprecher der Grünen im Rat.

Denkbar ist laut den Grünen zum Beispiel, dass pro Einwegteller 50 Cent oder Einweggabel 20 Cent fällig werden, die die Anbieter von Mitnahmegerichten an den kommunalen Fiskus überführen sollen. Mit der Verabschiedung einer Satzung habe die Stadt Tübingen kürzlich bewiesen, dass es möglich ist eine kommunale Verpackungssteuer einzuführen. Maßgeblich dafür ist die Änderung des Bundesabfallrechts.

Bochum: Grüne wollen, dass Biotonnen verpflichtend werden

Ein weiterer wichtiger Baustein sei die Müllverwertung. „Bochum sollte im gesamten Stadtgebiet dringend die flächendeckenden Biotonne verpflichtend einführen und eine eigene Vergärungsanlage errichten, in der der Biomüll in „grünes Gas“ umgewandelt werden kann“, sagt Pewny weiter. So könnte die Stadt durch ihren Müll heizen.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.