Bochum. Die Pianistin Hania Rani stellte in der Dampfgebläsehalle in Bochum ihre CD „Esja“ vor. Ihre gefühlvolle Musik schlug das Publikum in den Bann.

Eine junge Pianistin, elegische Klaviermusik und ein melancholisch verschatteter Abend: Das Konzert von Hania Rani in Bochum setzte intensive Gefühle frei.

Im Dampfgebläsehaus an der Jahrhunderthalle war die polnische Komponistin und Pianistin zu Gast, auf die man in letzter Zeit öfters aufmerksam geworden ist. Zumal im Internet ist die 29-jährige Polin mit Wohnsitz in Berlin und Warschau bereits ein Star.

Alte Industriehalle in Bochum dient als Spielstätte

Ranis behutsam-verspielte Klaviermusik strahlt bei aller Bewegtheit eine eigentümliche Ruhe aus, sie trifft das Bedürfnis vieler Menschen nach einem Durchatmen, einer Pause im Alltag. Die alte Industriehalle im Westpark war in abgetöntes Licht gehüllt, draußen blies der Sturm, Regen prasselte. Innen aber, hinter den großen Fenstern, war Frieden.

Hania Rani, schlank, unprätentiös, lange braune Haare, betrat die Bühne und fing einfach an. Kompositionen wie „Glass“, „Sun oder „Esja“ nahmen das konzentriert lauschende Publikum auf Anhieb in Beschlag. Rani spielt am offenen Klavier, mit einem Klang, der ihren Stücken jene betörende spröde Schönheit verleiht, die an einem großen Flügel sofort verloren ginge. Ihre Kompositionen spielt sie eigentlich gar nicht, vielmehr fließt die Musik förmlich aus dieser Frau heraus.

Wenig Kraftanstrengung, maximale Wirkung

Hania Rani braucht äußerlich wenig Kraftanstrengung, um maximale Wirkung zu erzielen. Sie intoniert verhalten, Gefühle spiegeln sich meist nur in ihrem Gesicht. Verträumte Musik ist das, mal impressionistisch getupft, mal zu minimalistischen Ketten gereiht. Rani schwingt mit den auf- und abschwellenden Tönen mit, bisweilen erinnert ihre unklassische Spielhaltung an die eines Glenn Gould: mal weit zurückgelehnt, mal bis auf die Tasten vorgebeugt, der Kopf kreisend, lässt sie sich von den klanglichen und harmonischen Offerten ihrer Kompositionen davon tragen.

Diese Musik ist weder jazzig noch klassisch, sondern irgendetwas dazwischen. Mancher mag an George Winstons „Windham Hill“-Aufnahmen denken. Oder an Yann Tiersen und seine „Amélie“-Musik. Aber solche Vergleiche treffen Hania Ranis Kunst niemals ganz. Sie ist sehr individuell, immer bei sich selbst, und sie hat ein Faible auch für Jazziges, was in den wenigen Gesangsstücken deutlich wird.

Pianistin Hania Rani tritt bescheiden auf

So brachte dieser windige, verregnete Februar-Montag in Bochum die Begegnung mit einer außergewöhnlichen Künstlerin und ein Konzert, das lange nachklingen wird. Diese bescheiden auftretende Pianistin schafft es, die Grenzen von Raum und Zeit für Augenblicke vergessen zu machen.

Ein bewegender, ein großer Abend!

