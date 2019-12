Im Hardeck-Stammhaus an der Wittener Straße zieht am 27. Dezember auch der Mitnahmemarkt Hardi ein.

Bochum. Das Möbelhaus Hardeck konzentriert sein Geschäft in Bochum auf einen Standort. Der Mitnahmemarkt Hardi eröffnet am 27. Dezember im Stammhaus neu.

Bochum: Hardi-Filiale eröffnet neu im Hardeck-Stammhaus

Am Samstag (27.) ist es so weit. Der Hardi-Mitnahmemarkt in Bochum zieht von der Industriestraße in Langendreer zum Hardeck-Hauptstandort an der Kreuzung Wittener Straße/Werner Hellweg in Laer um. Der bisherige Standort wird künftig als Logistikzentrum genutzt.

„Hardeck und Hardi ergänzen sich im Angebot und Auftritt für unsere Kunden perfekt“, sagt Dirk Hardeck, der das familiengeführte Unternehmen in vierter Generation gemeinsam mit seinem Vater leitet. Neu ist der 24-Stunden-Express-Lieferservice, „ganz dem Wunsch unserer Kunden entsprechend“, so Hardeck.

Insgesamt vier Hardi-Filialen

Alle Hardi-Filialen in Bochum, Hilden, Senden und Bramsche präsentieren sich von Samstag (27.) an „im neuen Look und mit vielen Trends“, so das Unternehmen. Bis zum 4. Januar 2020 gebe es in allen Filialen die große „Eröffnungs-Party“ mit zahlreichen Angeboten.

Hardeck wurde 1937 in Bochum gegründet und hat heute an seinen vier Standorten plus dem Online-Shop insgesamt mehr als 1500 Mitarbeiter.