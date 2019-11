Der Telekomblock wird zum „Haus des Wissens“ umgebaut. Am 6. Dezember fällt die Entscheidung darüber, welcher Architektenentwurf die Grundlage für den Umbau bildet.

Bochum. Anfang Dezember entscheidet sich, wie das Haus des Wissens aussehen soll. Die Bochumer können sich vorher informieren und ihre Meinung sagen.

Bochum: Haus des Wissens bekommt bald ein Gesicht

Noch ist es ein Arbeitstitel. Aber das „Haus des Wissens“, Bochums Kombi-Gebäude mit Stadtbibliothek, Volkshochschule, dem Hochschulverbund „UniverCity“ und einer Markthalle im historischen Postgebäude, dem sogenannten Telekomblock gegenüber dem Rathaus, soll bald seinen endgültigen Namen und vor allem sein künftiges Aussehen bekommen.

Nachdem der Rat im Sommer den Beschluss zum Realisierungswettbewerb für das 90 Millionen Euro umfassende Bauprojekt gefasst hat, erreichen die Planungen den nächsten Meilenstein. Am Freitag, 6. Dezember, tagt das Preisgericht zum Architekturwettbewerb und entscheidet darüber, welches Gesicht das Gebäude bekommen und wer es umbauen soll. Schon tags zuvor, am Donnerstag, 5. Dezember, werden die Entwürfe im Rahmen eines Bürgerdialoges der Öffentlichkeit vorgestellt. Zwischen 15 und 19.30 Uhr sind alle interessierten Bürger eingeladen, sich in den Ratssälen des Rathauses über das Projekt zu informieren, ein Bild von den Entwürfen zu machen und selbst ein Stimmungsbild abzugeben.

Keine Fotos und Filmaufnahmen

Die einzige Bedingung: „Alle Besucher verpflichten sich, keine Fotos oder Filmaufnahmen zu machen, da eine Veröffentlichung der Entwürfe in einem laufenden Wettbewerbsverfahren erst nach der Preisgerichtssitzung erlaubt ist“, heißt es bei der Stadt.

Im Großen Ratssaal werden die anonymisierten Wettbewerbsbeiträge von 15 Architekturbüros mit ihren Plänen und Modellen präsentiert. Im benachbarten Kleinen Ratssaal wird das Projektteam um den Verwaltungsvorstand Dr. Markus Bradtke, Dietmar Dieckmann und Ralf Meyer die Wettbewerbsaufgabe erklären und die Grundidee des Hauses und die Nutzungen erläutern. Im im Foyer besteht für alle die Gelegenheit ihre Eindrücke zu erläutern und Kommentare abzugeben. Der Bürgerdialog bildet den Beginn zur Entscheidung durch das Preisgericht am Folgetag. Auch Namensvorschläge nimmt die Stadt entgegen.

Entwürfe werden ausgestellt

Das Preisrichter-Team – Architekten, Stadtplaner, Vertreter des Rates und der Verwaltung der Stadt Bochum – werden beim Bürgerdialog anwesend sein. Sie bekommen die Chance, die Eindrücke der Bochumer zu sammeln und in die Entscheidung einfließen zu lassen. Vom 9. bis zum 20. Dezember werden alle eingereichten Entwürfe im Eingangsbereich des Technischen Rathaus ausgestellt.