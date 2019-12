Bochum: Herman van Veen verzaubert die Christuskirche

Schlangen fast so lang wie vor dem Tower in London, was ist denn da los? Für den Stau vor der Christuskirche in Bochum sorgt ein Holländer, nicht mit seinem Wohnwagen, sondern seiner fantastischen Musik. Herman van Veen gab eines von nur wenigen Konzerten vor Weihnachten und entschied sich dabei für die Bochumer Innenstadtkirche, wo er zuletzt vor zwölf Jahren die Herzen eroberte. Vor zwölf?

Natürlich tourt er schon viel länger, dieser 74-jährige Mann mit dem runden Haarkranz auf der Glatze, der am Donnerstagabend (19.12.) ganz in Schwarz ein kleines feines Konzert in dem entwidmeten Gotteshaus gibt. Die spärliche Bühne ist in ein warmes gelb-blaues Licht getaucht. An seiner Seite ist einmal mehr die grandiose Gitarristin Edith Leerkes (60), der er viel Raum für ihre langen Soli gibt.

In der Bochumer Christuskirche stimmt uns van Veen auf Weihnachten ein

Der Utrechter stimmt uns auf Weihnachten ein, aber das auf seine ganz eigene Weise. Das „Gloria in Excelsis Deo“ singt er in Holländisch, die „Stille Nacht“ gleich mehrsprachig und wir erfahren, dass Jesus eigentlich „Kobus“ heißen sollte. Herman van Veen ruft laut nach Maria und erinnert uns daran, dass an den „heiligsten Plätzen“ Bomben fallen.

Sein „Kyrie eleison“ singt er für den Mann hinterm Schalter, für die Mutter des gelähmten Kindes und für die, die keinen abkriegt. Das ist van Veen. Er verbindet das Große mit dem Kleinen, er singt vom Krieg und im nächsten Moment von der Liebe, er sucht das Licht, das uns das „Schöne und das Hässliche“ zeigt.

Auf seine großen Lieder müssen die über 800 Zuhörer in der restlos ausverkauften Christuskirche warten, und auch dann gibt er nur ein paar seiner berühmten Songs zum Besten. „Wer“, „Später“, „Suzanne“, „Anders, Anders“ – und tatsächlich folgt noch sein größter Hit, „Ich hab’ ein zärtliches Gefühl“, mit dem van Veens Karriere Anfang der 1970er Jahre begann. Ausgerechnet bei diesem Lied, das er tausende Male gesungen hat, kommt der Niederländer ins Stolpern und sagt lachend: „Das habe ich ewig nicht mehr gesungen.“

Nach gut einer Stunde geht schon das Licht an

Nach einer guten Stunde geht schon das Licht an und mit Zugaben ist nach gut 90 Minuten Schluss. Hier könnten einige Fans etwas enttäuscht gewesen sein, zumindest jene, die seine früheren Drei-Stunden-Auftritte kennen, wo er die x-te Zugabe am Klavier noch im Jogginganzug gab. Aber Herman van Veen hat ja versprochen: In zwei, drei Jahren ist er wieder da.