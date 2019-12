Auch Frauen und Mädchen in Bochum leiden unter häuslicher Gewalt – auch an den Feiertagen. Es gibt aber Hilfsangebote. (Symbole)

Bochum. Für Frauen und Mädchen in Bochum, die Opfer von Gewalt werden, gibt es an den Feiertagen und danach viele Hilfsangebote. So sind sie erreichbar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Hilfe für Frauen und Mädchen an den Feiertagen

Nicht immer geht es an Weihnachten friedlich zwischen Paaren und Familien zu, auch an Silvester kann es zu Streit oder sogar Handgreiflichkeiten bis hin zu sexuellen Übergriffen kommen. In vielen Fällen brauchen gerade Frauen und Mädchen Hilfe. Wer in einer akuten Notsituation ist, sollte sich direkt an die Polizei wenden.

Zudem gibt es das Hilfetelefon. Es ist für Bochumer unter der Rufnummer 0800/ 011 60 16 zu erreichen.

Nach dem Jahreswechsel finden Betroffene zudem Hilfe bei folgenden Anlaufstellen:

Nora e.V.: Beratungsstelle für Frauen und Mädchen; Tel. 0234/ 96 29 99-5 oder -6a (ab Donnerstag, 2. Januar)

Neue Wege: Beratungsstelle gegen Misshandlung und sexuellen Missbrauch von Kindern; Tel. 0234/ 50 36 69 (an allen Werktagen)

Mira e.V.: Internationales Bildungs- und Beratungszentrum für Frauen und Mädchen; Tel. 0234 / 325 91 76 (ab Donnerstag, 2. Januar)

Evangelisches Beratungszentrum für Ehe-, Erziehungs-, und Lebensfragen; Tel. 0234/ 913 33 91 (an allen Werktagen, an den Feiertagen läuft der Anrufbeantworter)

Pro familia e.V.; Tel. 0234/ 123 20 (ab Donnerstag, 2. Januar)

Wildwasser e.V.; Tel. 0234/ 29 76 66 (ab Dienstag, 7. Januar)

Frauenhaus des Caritasverbandes für Bochum; Tel. 0234/ 50 10 34 (rund um die Uhr an allen Tagen)