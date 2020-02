Bochum: Historischer Jahrmarkt geht in die zweite Runde

Bochum. 6500 Besucher bummelten am Eröffnungswochende über den Historischen Jahrmarkt in Bochum. Fortsetzung folgt am Samstag. Davor gibt’s Rock’n’Roll.

Mit 6500 Besuchern verzeichnete der Historische Jahrmarkt in der Bochumer Jahrhunderthalle am vergangenen Wochenende einen erfolgreichen Start. Fortsetzung folgt: Auch am Karnevalswochenende ist der Retro-Rummel im Westpark am Samstag (22.) und Sonntag (23.) jeweils ab 11 Uhr geöffnet.

Es sind vor allem Familien, die den Jahrmarkt für einen Ausflug nutzen. Drei bis vier Stunden Zeit sollten dafür mitgebracht werden. Denn wieder gilt: einmal zahlen, so oft wie man mag zusteigen. Im Eintrittspreis sind sämtliche Fahrgeschäfte enthalten, darunter die Raupe mit großartiger 70er-Jahre-Mucke von Harpo bis Boney M., die rasante „Fahrt ins Paradies“, das nostalgische Holz-Riesenrad, das antike Pferdekarussell aus dem 19. Jahrhundert, die auch für Kinder geeignete Geisterbahn oder „Der Selbstfahrer“, wie man einst den Autoscooter nannte.

Das Holzriesenrad ist eine der Attraktionen des Historischen Jahrmarkts in der Jahrhunderthalle. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

„Rock’n’Roll anne Raupe“ am Freitagabend

Der Tageseintritt ist im Vergleich zuim Vorjahr unverändert. Erwachsene und Jugendliche ab 13 Jahren zahlen 19,50 Euro, Kinder von sechs bis zwölf Jahren 14,50 Euro, Kinder von drei bis fünf Jahren 7,50 Euro. Für Kinder bis zwei Jahre ist der Eintritt frei. Das Familienticket für 59,50 Euro umfasst zwei Erwachsene und drei Kinder.

Bereits am Freitag (21.) heißt es wieder: „Rock’n’Roll anne Raupe“. Der Historische Jahrmarkt bildet die authentische Kulisse für eine Party im Stil der 50er und 60er Jahre. Pettycoats und Elvis-Tolle (für die auf Wunsch eine Essener Friseurschule sorgt) sind angesagt. Dazu rocken The Boneshakers und Ben Wild & The Wild Band. Los geht’s um 18 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 19,50 Euro.

Crange-Bergfest mit Schlager und Tanz

Weiterer Party-Termin ist der Freitag, 28. Februar. Erstmals wird beim Historischen Jahrmarkt dann das Bergfest Cranger Kirmes gefeiert. Für Stimmung sorgen Schlagersänger Frank Lindner und die Tanzband „2night“. Eintritt: 15 Euro im Vorverkauf, 19,50 Euro an der Abendkasse.

Alle Infos: www.jahrhunderthalle-bochum.de