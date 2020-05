Bochum: Hochzeit im Dampfgebläsehaus ist wieder möglich

Paare können wieder im Dampfgebläsehaus an der Jahrhunderthalle in Bochum heiraten. Es dürfen 20 Personen dabei sein – unter strengen Regeln. (Symbolbild)

Paare dürfen wieder „Ja!‘‘ im Dampfgebläsehaus an der Jahrhunderthalle Bochum sagen. Das Standesamt lockert die Beschränkungen in den Trauzimmern, teilt die Bochumer Veranstaltungsgesellschaft (BoVG) mit.

Seit 2019 ist das denkmalgeschützte Dampfgebläsehaus an der Jahrhunderthalle eine von 15 Traulocations in Bochum. Durch die Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des

Coronavirus war es Brautpaaren in den vergangenen Wochen nicht möglich, im Kreise der Lieben zu heiraten. Diese Beschränkung hat

das Standesamt Bochum in Absprache mit dem Bochumer Krisenstab nun

gelockert.

Hochzeit im Dampfgebläsehaus: Strenge Regeln

Für das Dampfgebläsehaus an der Jahrhunderthalle Bochum bedeutet

das, dass nun bis zu 20 Personen, inklusive des Brautpaares, an der Trauung teilnehmen dürfen. Nichtsdestotrotz funktioniert die Lockerung nur unter Einhaltung des Infektionsschutzes. „Wir (..) möchten natürlich alles uns mögliche tun, damit sie sich, trotz aller Hygiene- und Schutzmaßnahmen, bei uns wohlfühlen‘‘, sagt Andreas Kuchajda, Geschäftsführer der BoVG.

Informationen zum Heiraten im Dampfgebläsehaus, zur aktuellen Situation sowie die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme gibt es hier.

