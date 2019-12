Bochum. Im Bochumer Mordfall in der Kappskolonie bleibt rätselhaft, wie hoch die Beute war. Bargeld soll auch in einem Müllsack gebunkert gewesen sein.

Warum musste der 68-jährige Rentner so brutal und qualvoll sterben? Diese Frage bleibt im Mordprozess gegen zwei Männer (24, 37), die an dem Mord von der Sechs-Brüder-Straße in der Kappskolonie beteiligt waren, weiter unbeantwortet.

„Haben Sie irgendeine Idee, wie Ihr Vater zum Opfer dieser Tat werden konnte?“, fragte die Staatsanwältin am Freitag den 47-jährigen Sohn des Rentners im Zeugenstand. Die Antwort war kurz, knapp und bestimmt: „Nein!“

Unklar bleibt, wie viel Geld in dem Haus lag

Bis heute weiß keiner, außer die beiden Männer, die am Nachmittag des 4. Februar in das Einfamilienhaus des Rentners eingedrungen waren, wie hoch die Beute ist. Die Polizei berichtet bisher nur von diversen Schützenorden, Kleingegenständen und einem Kfz-Schein. Ob aber vielleicht viel mehr, auch Bargeld, erbeutet worden ist, ist unbekannt. Am Freitag wurde bekannt, dass der Rentner zu Hause Bargeld in einem versteckten Müllsack aufbewahrt haben soll. Wieviel? Rätselraten.

Sehr viel Bargeld soll er einmal in einem Sparclub angespart haben, 20 Jahre lang: rund 280.000 Euro. Sein Geld soll in dem Sparclub aber auf ungeklärte Weise verschollen sein.

Dem Hauptangeklagten droht „lebenslänglich“

Der Hauptangeklagte (37), ein Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland, hatte Mitte November in seinem Teilgeständnis gesagt, dass er gehört habe, in dem Haus befände sich viel Geld. Woher er das gehört hat, verrät er nicht. Der kahlköpfige, vielfach vorbestrafte Mann beantwortet den Richtern keine Nachfragen und sitzt stumm und wie versteinert neben zwei Verteidigerin und einer Dolmetscherin auf der Anklagebank, bewacht von zwei Wachtmeistern. Ihm droht „lebenslänglich“. Obwohl er, sagt, dass er den Rentner nicht gefesselt habe.

Bochum Mord in Bochum-Hordel - so haben wir berichtet Kripo sucht dritten Tatverdächtigen im Mordfall Hordel: Die Kripo kennt jetzt einen Spitznamen eines dritten Tatverdächtigen. Die Mordkommission glaubt, dass er am Tatort war. Jetzt weiterlesen... Im Mordfall Hordel liegt ein erstes Teilgeständnis vor: Einer der zwei Verdächtigen im Mordfall Hordel hat sich erstmals geäußert. Es ist eine Art Teilgeständnis. Jetzt weiterlesen... Kinder nach Mord an Vater trotz Festnahmen nicht erleichtert: Hans-Günter K. (68) wurde brutal erstickt. Seine Kinder erzählen vom Wohnwagen in Holland und Ängsten im Dunkeln. Jetzt weiterlesen... Einbrecher ersticken Rentner: Polizei nimmt Verdächtige fest: Die Polizei hat zwei Männer festgenommen. Die Einbrecher sollen einen Rentner in dessen Haus erstickt haben. Jetzt weiterlesen... 300 Menschen geben Überfall-Opfer in Hordel letztes Geleit: Bewegender Abschied: 300 Menschen gaben dem Opfer das letzte Geleit. Der Mann war bei einem Überfall qualvoll erstickt. Jetzt weiterlesen... Tödlicher Überfall: „MK Hordel“ arbeitet am Wochenende durch: Die 20-köpfige „MK Hordel“ der Kripo macht keine Pause. Auch das komplette Wochenende arbeitet sie durch. Jetzt weiterlesen... Mord in Bochum: Behinderte Freundin hörte die Täter sprechen: Nach dem Mord hat die Polizei die Fahndung intensiviert. Die Mordkommission wurde jetzt auf 20 Mitglieder verdoppelt. Jetzt weiterlesen... Mann stirbt nach Einbruch: Gefesseltes Opfer ist erstickt: Nach einem Einbruch ist in der Kappskolonie ein Mann (68) gestorben. Offenbar ist das Opfer erstickt. Die Täter entkamen. Jetzt weiterlesen...

Laut Anklage sollen er und ein in Polen inhaftierter Komplize den Rentner bei dem Einbruch so massiv am Leib und Kopf mit Klebeband gefesselt haben, dass er wehrlos auf dem Boden liegend erstickte. „Ich tu doch nix!“, soll er die mit Sturmhauben maskierten Einbrechern angefleht haben. Die Täter, zumindest einer von ihnen, waren aber erbarmungslos.

„Er hat sich nichts gefallen lassen“

Bochum Zweiter Hauptverdächtiger soll ausgeliefert werden Jetzt angeklagt ist auch ein 24-jähriger Gelsenkirchener, er soll die zwei Einbrecher zum Tatort gefahren haben. Der zweite mutmaßliche Einbrecher, der in Polen wegen einer andere Straftat in Haft sitzt, soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Das kann aber Jahre dauern.

Zu den unterwerfenden Worten des Opfers passen allerdings nicht die Wesensbeschreibungen, die sowohl seine Lebensgefährtin (72) als auch sein Sohn vor Gericht abgegeben haben. Beide schilderten den Rentner als jemanden, der seinen Willen durchsetzte. „Er hat sich nichts gefallen lassen“, sagte der Sohn.

Auch in den Tagen vor dem Raubmord war in der Kappskolonie eingebrochen worden. Das hatte sich schnell in der Siedlung herumgesprochen. Wenige Stunden vor der Tat war dem Rentner aufgefallen, dass sein gesichertes Gartentor aufstand, obwohl er es vorher verschlossen hatte. Deshalb rief er seinen Sohn an, ob er das Tor geöffnet habe. Dieser verneinte. Es waren die letzten Worte zwischen Vater und Sohn.