Bochum. Mit einem neuen Projekt möchte der Verein Ifak Menschen auf dem Weg in den Arbeitsmarkt unterstützen. Es geht insbesondere um Erzieherinnen.

Bochum: Ifak unterstützt bei der beruflichen Qualifizierung

Mit neuen Projekten kümmert sich der Verein Ifak in Bochum um Menschen, die mit Migrationshintergrund einen Einstieg in den Arbeitsmarkt suchen. Im Leben vieler Menschen ergibt sich immer häufiger der Wunsch oder die Notwendigkeit berufliche Weichen neu zu stellen. An solchen Scheidepunkten ist es wichtig, die bereits vorhandenen Qualifikationen, die eigenen Ressourcen und Motivationen professionell zu überprüfen, um Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Es geht konkret darum zu schauen, ob sich jemand für den Erzieher/-innen-Beruf eignet. Dabei wird auch auf die Erfahrungen geschaut, die jemand bereits mitbringt. Für Leute, die gute Ideen haben und die Selbstständigkeit suchen, gibt es für zwei Monate eine Beratungsphase. Interessierte wenden sich direkt an den Bereich Arbeit und Qualifizierung der Ifak, Huestraße 34, 0234/ 58 83 22 10, auq@ifak-bochum.de.