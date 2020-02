Bochum: In Wohn-Quartieren werden bald E-Fahrzeuge vermietet

Ein E-Lastenfahrrad wird bereits bei der Polizei Bochum benutzt- Bald werden solche Fahrzeuge – in ziviler Aufmachung – auch in zwei Wohn-Quartieren in Bochum zur Miete angeboten.

Bochum. In zwei Quartieren in Bochum werden Ende März „E-Mobilitätsstationen“ eröffnet. Anwohner können sich vor Ort E-Autos und E-Räder ausleihen.

In zwei Wohnsiedlungen in Bochum werden bald so genannten „E-Mobilitätstationen“ eröffnet. Anwohner können dort E-Autos, E-Fahrräder und E-Lastenräder mieten.

Bereits am 18. Juli 2019 hatten die Geschäftsführer der Bogestra, der Stadtwerke und der VBW Wohnen eine Absichtserklärung für zwei E-Mobilitätsstationen in der Flüssesiedlung in Grumme und in der Hustadt in Querenburg unterzeichnet. Diese werden am 27. März feierlich eröffnet.

Angebot will klimaneutrale Fortbewegung in Bochum attraktiver machen

Die Bürger haben vor Ort die Möglichkeit, die Fahrzeuge auszuleihen und sich über eine App zu registrieren. Notwendig dafür ist die Vorlage eines Führerscheins.

Die städtischen Unternehmen wollen damit für Bochumer alternative Fahrmöglichkeiten in den Quartieren schaffen und klimaneutrale Fortbewegung in Bochum attraktiver machen.