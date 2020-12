Bochum: Infos rund um Corona - das sind die neuen Angebote

Bochum Die niedergelassenen Ärzte und die AOK weiten den Service rund ums Coronavirus aus. Auch die Hotline der Stadt ist zum Jahreswechsel geschaltet.

Die niedergelassenen Ärzte und die AOK weiten ihren Service rund um das Coronavirus aus. Die Hotline der Stadt ist auch über den Jahreswechsel besetzt.

"Informativ, übersichtlich, ausdrucksstark": So wirbt die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) für ihre neue Seite im Internet. Auf www.corona-kvwl.de finden nicht nur Ärzte und Therapeuten, sondern alle Bürger und Patienten ab sofort Informationen zum Umgang mit der Pandemie.

Corona in Bochum: Neue Webseite bündelt Informationen

„Der Informationsbedarf ist riesengroß, insbesondere auch in Bezug auf die Corona-Impfung. Genau aus diesem Grund war es wichtig, eine zentrale Plattform einzurichten", erklärt Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL.





Die Webseite ist aufgeteilt in „Praxisinformationen“ und „Patienteninformationen“. Darunter finden sich ausführliche Angaben etwa über die jetzt begonnenen Impfungen, die Impfzentren (in Bochum im Ruhrcongress), Test-Möglichkeiten, Schutzmaßnahmen sowie zu Praxisbesuchen und zur Corona-Warnapp. "Alle Meldungen werden fortlaufend ergänzt und aktualisiert", versichert die KVWL.

AOK schaltet neue Servicenummer

Kann und soll ich mich impfen lassen? Wie sicher ist der Impfstoff? Wie ist die geplante Reihenfolge? Welche Impfzentren gibt es? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Krankenkasse ab sofort an einer eigenen Impf-Hotline. Unter der kostenfreien Nummer 0800 1 265 265 informieren Ärzte und ausgebildetes Fachpersonal die AOK-Versicherten rund um die Uhr zur Corona-Impfung.

"Uns ist es gerade in dieser unsicheren Pandemie-Zeit ein wichtiges Anliegen, unsere Versicherten mit tagesaktuellen und verlässlichen medizinischen Informationen zu versorgen“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Bochum verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Stadt-Hotline auch an Silvester besetzt

Auch zum Jahreswechsel ist die Corona-Hotline der Stadt zu erreichen. Menschen, die befürchten, sich mit dem Virus infiziert zu haben, finden unter 0234/910 55 55 Rat und Hilfe: am Mittwoch (30.) von 8 bis 16 Uhr, am Silvestertag (31.) von 8 bis 12 Uhr sowie am Samstag, 2. Januar, von 10 bis 15 Uhr.

Ab Montag, 4. Januar, ist die Hotline wie gewohnt werktags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Das Gesundheitsamt bittet, wann immer möglich die späteren Servicezeiten für einen Anruf zu nutzen. Gerade am Morgen seien die Leitungen oft überlastet.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen und viel mehr: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++