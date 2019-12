Inka Krude wurde zur Kreisvertrauensapothekerin in Bochum wiedergewählt.

Bochum: Inka Krude bleibt Kreisvertrauensapothekerin

Die Apotheker aus Bochum haben Dr. Inka Krude erneut zur Kreisvertrauensapothekerin gewählt. Die 46-jährige Inhaberin der Alten Apotheke 1691 ist damit auch für die kommenden fünf Jahre Ansprechpartnerin für die Kollegen vor Ort und zugleich Verbindungsstelle zur Apothekerkammer in Münster.

Bochum: Werner Voigt bleibt Stellvertreter von Inka Krude

„Ob wichtige Informationen vor Ort kommuniziert, Ideen weitergegeben oder Streitigkeiten geschlichtet werden müssen – in all diesen und weiteren Situationen sind unsere Kreisvertrauensapotheker wichtige Schnittstellen in die Kollegenschaft vor Ort“, sagt Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe.

Apotheker Werner Voigt ist zum stellvertretender Kreisvertrauensapotheker in Bochum wiedergewählt worden. Foto: MICHAEL C.MOELLER

Zum stellvertretenden Kreisvertrauensapotheker wählten die Apotheker aus Bochum – Angestellte, Selbstständige wie auch nicht mehr berufstätige Pharmazeuten – Dr. Werner Voigt, Inhaber der Kosmos-Apotheke. Der 59-Jährige übt das Amt seit 2001 aus und ist seitdem auch Mitglied der Kammerversammlung.