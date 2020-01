Bochum: Jobsiade-Brunnen bleibt auf dem Husemannplatz

Der Umbau der westlichen Innenstadt ist ein Mammutprojekt. Mit besonderer Spannung erwartet wird dabei die Neugestaltung des Husemannplatzes.

Aber sie wirft auch Fragen auf; so etwa die nach der Zukunft des beliebten Jobsiade-Brunnens im Zentrum des Platzes. Nun hat Stadtbaurat Markus Bradtke in der ersten Ratssitzung des Jahres am Donnerstag betont: „Der Jobsiade-Brunnen wird auf dem Husemannplatz bleiben.“ Damit sei noch nicht festgelegt, ob er weiterhin exakt an der jetzigen Stelle stehen oder versetzt werde.

Bis zu 18 Planungsbüros arbeiten Vorschläge aus

Wie einer der wichtigsten Plätze in der Innenstadt in Zukunft aussehen soll, wird über ein Wettbewerbsverfahren ermittelt. Bis zu 18 Planungsbüros werden Vorschläge einreichen, eine Jury am Ende die drei besten Entwürfe auswählen. Sie sollen die Grundlage für den Umbau bilden. Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Bochum

Welche inhaltlichen Vorgaben den Teilnehmern für den Umbau gegeben werden, darüber werde die Verwaltung voraussichtlich im März die Politik informieren, so Bradtke. Klar ist aber, dass die beiden Cafés abgerissen werden.