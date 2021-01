Bochum: Jugendlicher hebt Gulli aus Schacht - Zeugen gesucht

Ein Jugendlicher hat einen Gullideckel aus einem Schacht gehoben. Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, die Polizei sucht Zeugen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Ein Jugendlicher soll in der Nacht zu Sonntag (17. Januar) gegen 0.55 Uhr einen Gullideckel aus einem Schacht gehoben haben, teilt die Polizei Bochum mit. Das habe ein Zeuge an der Gräfin-Imma-Straße im Bochumer Stadtteil Stiepel beobachtet.

Der junge Mann, der ein Fahrrad schob, war augenscheinlich zuvor mit seinen Begleitern, eine junge Frau und ein junger Mann, in Streit geraten, so die Polizei weiter. Die drei Personen, die zwischen 15 und 18 Jahre alt sind und dunkel gekleidet waren, setzten ihren Weg in Richtung Kalkampsweg fort. Wenig später fuhr ein Autofahrer über den offenen Schacht, wurde aber zum Glück nicht verletzt.

Jugendlicher hebt Gullideckel aus Schacht: Polizei Bochum hofft auf Hinweise

Die Ermittler aus dem Bochumer Verkehrskommissariat bitten zu Bürozeiten unter der Rufnummer Tel. 0234/ 909-52 06 um Hinweise auf das Trio. Ein Dumme-Jungen-Streich war das nicht, verdeutlicht die Polizei.

