Bochum. Am Schauspielhaus Bochum tritt Chefdisponentin Jutta van Asselt nach 31 Jahren in den Ruhestand. Sieben Intendanten hat sie in dieser Zeit erlebt.

Der Wochenstart nach der Premiere von „Iwanow“ brachte für Jutta van Asselt etwas Besonderes. Für das Schauspielhaus Bochum aber auch. Die verdiente Chefdisponentin fuhr an jenem Montag zum letzten Mal zu ihrem angestammten Arbeitsplatz in der Theaterburg an der Königsallee.

Zum Arbeiten kam sie allerdings kaum noch, denn „unendlich lang“ war die Reihe der Besucher, die ihr zu ihrem Abschied Lebewohl sagen wollten. Nach 31 Jahren wohl auch kein Wunder. Man sagt nichts Falsches, wenn man Jutta van Asselt als „Urgestein“ des Bochumer Theaters tituliert. Fortan genießt sie den Ruhestand.

Mit dem Theaterbetrieb in Bochum bestens vertraut

Sieben Theaterleitern hat sie am Schauspielhaus gedient. Das Wort versteht sie ganz wörtlich. Pflichterfüllung, Contenance und 100-prozentiger Einsatz zeichneten sie aus – Charakterzüge, die die 1957 geborenen Bochumerin seit je auszeichnen. Deshalb hat sie bei der Gratulationscour der Schauspielhaus-Crew, die ihr sogar ein Ständchen brachte, auch keine Träne abgedrückt. „Das hat die Preußin in mir nicht zugelassen“, sagt Jutta van Asselt offen. Gerührt gewesen sei sie von dem lieben Zuspruch aber doch.

Ihre unaufgeregte Art passt auf den ersten Blick so gar nicht zum Theaterbetrieb, in dem es bekanntlich von Ego gesteuerten, nach Außen gekehrten Individuen nur so wimmelt. Anders bei Jutta van Asselt, die aber auch gar kein Theatergewächs ist. „Ich hatte im Psychologie-Studium mal ein Praktikum im Schauspielhaus absolviert“, erzählt sie. Und zwar im Back-Office des Bühnenbetriebs. Das hatte ihr gefallen, der damaligen Theaterleitung unter Intendant Frank-Patrick Steckel und Verwaltungsleiter Alexander von Maravic wohl auch. „Jedenfalls bin ich geblieben, und wurde am 28. August 1988 fest eingestellt“, sagt Jutta van Asselt.

Sie sorgte für einen reibungslosen künstlerischen Ablauf

Ihr Aktionsfeld war also nicht auf oder hinter der Bühne, sondern hoch darüber. Auf dem Direktionsflur im 2. Stock war sie anfangs als Mitarbeiterin, später als Chefin für die „Disposition“ des künstlerischen Betriebes zuständig. Was verbirgt sich dahinter? „Alles“, sagt Jutta van Asselt, „alles, was für den künstlerischen Ablauf notwendig ist.“

Wer als Theaterbesucher die Vorstellungen besucht, macht sich normalerweise keine Vorstellung davon, welchen großen Vorlauf die Aufführungen haben. Das fängt mit der Disposition der Schauspieler an und hört bei der Einsatzplanung für den Spielplan noch lange nicht auf. Welche Schauspieler, welche Techniker wann wo zu sein haben, wann Proben angesetzt werden, wann Besprechungen stattfinden – das Arbeitsfeld von Jutta van Asselt und ihrer Abteilung ist ein weites.

Spielplan-Erstellung wurde zum Geduldsspiel

„Wenn der Intendant seine Vorstellungen für den Spielplan der nächsten Saison vorlegte, fing meine Arbeit wieder von vorn an“, sagt Jutta van Asselt. Das Buchen der Bühnenkünstler bei Agenturen, die Abstimmung der Spiel- und Premiere-Termine, das Eingehen auf spezielle Wünsche der Schauspieler (gar nicht so selten!) und nicht zuletzt das Austüfteln der Spielpläne zählten zu ihren Aufgaben. „Manchmal war das so kompliziert wie das Lösen eines Geduldsspiels“, erinnert sich Jutta van Asselt.

Zum Abschied erhielt Jutta van Asselt einen Spielplan-Leporello mit Autogrammen aller Intendanten seit Frank-Patrick Steckel. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Umso glücklicher war sie, wenn der Spielplan „auf ging“, wenn also alles passte. Meldete sich aber ein Künstler, etwa wegen Krankheit ab, musste nachjustiert werden. Mit Fingerspitzengefühl. „Es war eine große Verantwortung, und ich bin glücklich, dass mir das immer wieder zugetraut wurde“, sagt sie.

Von Frank-Patrick Steckel bis Johan Simons

Steckel, Haußmann, Hartmann, Goerden, Weber, Kröck, Simons – sieben Theaterdirektoren haben ihr vertraut. Und die Schauspieler /innen auch. „Allzu viele private Verbindungen sind in den 31 Jahren nicht entstanden, dafür ist der Theaterbetrieb zu unstet und zu schnelllebig“, sagt Jutta van Asselt.

Besondere Verbindung zu Tana Schanzara

Aber Tana Schanzara nennt sie dann doch als nähere Bekannte. Um die große, alte Dame des Theaters hatte sich sie auch privat gekümmert, als Tana, die keine Angehörigen mehr hatte, nicht mehr gut zurecht war.

Und was hat Jutta van Asselt für ihre Zeit als Pensionärin in Planung? Da lächelt die „Preußin“ dann doch: „Mein ganzes Berufsleben bestand aus Planung“, sagt sie, „jetzt plane ich nicht mehr. Ich lasse mein neues Leben einfach auf mich zukommen.“

