Bochum: Katholische Kitas kommunizieren via App mit Eltern

Bochum Der Kita Zweckverband hat in Bochum eine App eingeführt, mit der Kitas die Eltern informieren. Die können Kinder so unter anderem krankmelden.

Seit diesem Monat gibt es in den katholischen Kitas in Bochum eine App, die als Kommunikationsmedium zwischen Erziehungsberechtigten und Kindertageseinrichtung dient. Sie soll die Kommunikation im privaten und beruflichen Alltag für beide Seiten erleichtern, teilt der Kita Zweckverband mit. Über ein Schwarzes Brett erhalten die Familien allgemeine Neuigkeiten aus der Kita, dank einer digitalen Abwesenheits- und Krankmeldefunktion können Eltern das Kind als „abwesend“ melden und dabei Grund, Krankheitsart und -dauer angeben.

Die App sei zeitgemäß, transparent und sicher. In einem Erklärfilm werden die wichtigsten Fakten rund um die App zusammengefasst. Mithilfe verschiedener Funktionen können die Kita-Leitungen nun die Erziehungsberechtigten in Echtzeit informieren, so der Verband. Im Postfach erscheinen persönliche Nachrichten und über einen Kalender Informationen zu Schließ- und Feiertagen, die direkt in den Smartphone-Kalender übertragen werden können. Auch die Integration des Verpflegungsportals in die Eltern-App sei möglich, wodurch Essensbestellungen bequem von zu Hause oder unterwegs getätigt werden können und das Guthaben aufgeladen werden kann.

Kita-App im Familienzentrum St. Johannes in Bochum-Wattenscheid getestet

Die App wurde in verschiedenen Kitas im Bistum Essen getestet, unter anderem im Familienzentrum St. Johannes in Wattenscheid. Leiterin Denise Korn freut sich, die App in ihren Arbeitsalltag integrieren zu können und dadurch Kommunikationswege zu vereinfachen: „Dank der Verknüpfung mit der Verwaltungssoftware Kita-Plus wird uns Leitungen eine unkomplizierte Inbetriebnahme ermöglicht. Die Funktionen der App sind intuitiv und verständlich nutzbar. Nun kann ich alle Eltern gesammelt über ein Medium erreichen – das spart wertvolle Zeit.“

An der Pilotphase nahmen auch Eltern teil, die vom Mehrwert der Eltern-App überzeugt sind und vor allem die Kommunikation in Echtzeit als Vorteil erkennen. „Endlich habe ich alle Informationen unserer KiTa auf einen Blick und innerhalb kürzester Zeit auf meinem Smartphone. Es ist sehr praktisch, nicht alle Neuigkeiten per Post, E-Mail oder Telefon austauschen zu müssen“, resümiert Anni Krettek, Mutter eines Kindes der Wattenscheider Kita.

