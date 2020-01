Bochum. Ein Kleinwagen ist nach einem Auffahrunfall in Bochum an der Universitätsstraße gegen eine Mauer geschleudert. Der Fahrer wurde verletzt.

Kleinwagen schleudert gegen Mauer

Wegen eines schweren Autounfalls ist die Universitätsstraße in Höhe der Wasserstraße in Richtung der Bochumer Innenstadt am Mittwochmittag für etwa anderthalb Stunden gesperrt gewesen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr dort gegen 11.15 Uhr ein Kleintransporter an der Ampel auf einen VW Polo auf. Wegen des immensen Drucks sei der Kleinwagen dann etwa 100 Meter über die Kreuzung geschleudert und erst in Höhe der U-Bahnhaltestelle „Wasserstraße“ vor einer Betonmauer zum Stehen gekommen.

Der Fahrer des Kleinwagens (25) musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch der Fahrer des Transporters wurde laut Polizei leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5000 Euro.

