Bochum: Kolping in Riemke wartet mit großen Programm auf

Bochum-Riemke. Die Riemker Kolpingsfamilie stellt drei Stunden Unterhaltung auf die Beine – dieses Mal mit einem etwas anderen Konzept als in den Jahren zuvor.

Die Karnevalsfeier der Kolpingsfamilie Bochum-Riemke gibt es seit ihrer Gründung vor gut 90 Jahren. Was dieses Jahr allerdings anders ist: Der Ablauf des Abends. Zwar geht die Veranstaltung um 18:11 Uhr mit einer Begrüßung durch Gerhard Pöller aus dem Leitungsteam los, danach ist jedoch direkt eine Dreiviertelstunde Pause angesagt. „Das haben sich die Leute gewünscht, um anzukommen, Getränke zu bestellen und in Ruhe zu essen. Wir probieren das heute aus“, sagt Gerhard Pöller.

Vom hintersten Tisch aus schauen sich Wilma Mader und ihre Freundin Margret Neutzler die verschiedenen Showeinlagen an, klatschen mit der Musik und heben an den richtigen Stellen die Hände in die Luft. „Früher bin ich immer nach Düsseldorf gefahren“, sagt Wilma Mader. Heute macht sie das nicht mehr – doch der Karneval ist für sie immer noch ein schönes Fest. „Wir haben gestern schon in unserer Begegnungsstätte gefeiert. Am Montag steht eine weitere Feier an.“ Strammes Programm also. Auch Marianne Schmelzer und Sohn Dominik sind gerne mit von der Partie und haben sichtlich Spaß am Verkleiden: „Ich war 40 Jahre lang Erzieherin. Da habe ich mir jedes Jahr ein anderes Kostüm überlegt“, sagt die Riemkerin, die zur Kolpingsfeier im Sektflaschengewand erscheint.

Drei Programmblöcke füllen den Abend bei der Feier der Kolpingsfamilie

Und dann die Hände zum Himmel: Die Jecken feierten bei dem strammen Programm ausgelassen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Gerhard Pöller freut sich, dass der Abend nach wie vor gut angenommen wird. „Mittlerweile ist das die einzige Karnevalsfeier in der Gemeinde. Darauf sind wir schon stolz.“ Etwa 140 Personen sind in diesem Jahr dabei, das ist mehr als erwartet. 30 bis 40 sind in die Abendgestaltung involviert, für die schon Wochen vorher geprobt wird. „Wir hatten zuerst Angst, dass wir zu wenig Programm auf die Beine stellen. Jetzt ist der Abend doch reichlich gefüllt.“ Mit drei geplanten Blöcken à 60 Minuten werden den Zuschauern tatsächlich Lieder, Sketche und eine Akrobatikeinlage geboten. Zwischendurch legt DJ Michael auf.

Im Programm ist ebenfalls eine Gruppe der Kolpingsfamilie aus Gerthe. Die kennt sich bestens aus mit Auftritten. Zusammen mit ihrem Ehemann trainiert Barbara Bickert-Brenneken seit über 20 Jahren Tanzeinlagen. Das Motto der Frauengruppe lautet „Superhelden“. „Dabei geht es um Heldinnen des Alltags. Wir haben zum Beispiel eine moderne Version des Liedes ‚Das bisschen Haushalt‘ einstudiert.“ Die Herren treten als die „Roten Funken“ auf – und zeigen als Männerballett eine fast grazile Choreographie.

Büttenredner sorgt für Unterhaltung in Bochum-Riemke

Info Nächste Termine Am Donnerstag, 12. März, findet die Fastenbesinnung der Kolpingfrauen statt. Anschließend an die Messe gibt es Fisch und Pellkartoffel im Franziskussaal. Am Donnerstag, 19. März, findet der Vortrag „Warum gleich ein Gericht“ statt. Referent Wolfgang Dohn spricht über die Aufgaben eines Schiedsmannes. Beginn ist um 18 Uhr im Franziskussaal. Der nächste Vortrag findet am Sonntag, 3. Mai, um 11 Uhr statt. Referent Lothar Gräfingholt spricht am Josefschutzfest über die Zeche Constatin.

Dass nicht alle dabei sind, ist kein Problem. „Wir Frauen springen häufiger als Tanzmajore ein.“ Den Anfang macht jedoch Hermann Wickenburg, der viele Rollen und Aufgaben übernimmt und hier als Büttenredner hinters Pult tritt, ganz alltagstauglich in Hemd und Jeans. Er mimt mal einen jungen Ehemann, mal einen Lehrer.

Und eine Erklärung dafür, dass die einzigen jungen Leute auf der Karnevalsveranstaltung Jugendliche aus der Gemeinde sind, die kellnern, findet er auch: Karneval im Internet sei sicherlich viel beliebter als Karneval im örtlichen Gemeindesaal. Vor dem Bildschirm geht einem zumindest auch die Gesangseinlage des Kolping-Chors durch die Lappen, der Titel wie „Rund sind die Gläser, rund sind die Flaschen“ oder „Die Getränke sind frei“ zum Besten gibt.

