Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß in Bochum lebensgefährlich verletzt worden.

Bochum. Ein Autofahrer hat am Dienstag in Bochum bei einem Wendemanöver einen Motorradfahrer übersehen. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Bochum: Kradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Auf der Alten Wittener Straße in Bochum ist es am Dienstagnachmittag gegen 17.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei fuhr ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem Auto in Richtung Ölbachtal.

Zwischen Schattbachstraße und Laerfeldstraße wollte er wenden. Bei dem Manöver übersah er einen Motorradfahrer, der ebenfalls in Fahrtrichtung Osten unterwegs war. Es kam zur Kollision. Dabei wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Alte Wittener Straße war bis 19 Uhr gesperrt. (red)