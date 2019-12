Bochum: Krebskranker Bergmann zeigt Enkeln seine Geschichte

Karl-Heinz Knorr ist 80 Jahre alt, ehemaliger Bergmann und hat 25 Enkel. Als Opa Carlo – wie die Großfamilie ihn liebevoll nennt – an Lungenkrebs erkrankte, hatten seine Enkel und Urenkel einen ganz besonderen Wunsch. Sie wollten Knorrs Geschichte hören, an einem Ort, der passender wohl kaum sein könnte. Jetzt machten sich Opa Carlo, zwölf Enkel und drei Urenkel in ihrer Heimatstadt Gelsenkirchen auf den Weg ins Bochumer Bergbaumuseum.

Karl-Heinz Knorr, von seinen Enkeln Opa Carlo genannt, ist ehemaliger Bergmann aus Gelsenkirchen. Im Bochumer Bergbaumuseum erzählte er zwölf Enkeln und drei Urenkeln seine Geschichte. Foto: Enkel

„Wir wollten das machen, bevor die Chemo beginnt“, erzählt Enkelin Jaqueline Anthes nach dem Besuch. Knorr ist eigentlich gar nicht der leibliche Opa von ihr und den 24 Cousins und Cousinen. Er war über 40 Jahre der Lebensgefährte der vor Kurzem verstorbenen Oma, die aus dem italienischen Neapel ins Ruhrgebiet kam. Doch für die Enkel und Urenkel gehört er eigentlich schon immer dazu. Jaqueline Anthes: „Früher war die Familie echt eng und mittendrin war immer Carlo. Er liebt Kinder.“

Besuch im Bergbaumuseum Bochum: Bergmann Knorr wirkte 20 Jahre jünger

Und er liebt es zu erzählen – von früher. Der Zeit, zu der er Sprengmeister auf der Zeche Consolidation in Gelsenkirchen war. „Als wir im Museum angekommen sind, wirkte Opa Carlo auf einmal 20 Jahre jünger. Durch seine Krankheit ist er schlecht zu Fuß, doch das alles war auf einmal wie weg“, erinnert sich Jaqueline Anthes. Läuft der 80-Jährige Bergmann sonst gebückt am Rollator, ließ er diesen auf einmal links liegen, sei er beinahe durch das Museum gehüpft.

Bochum Das Bochumer Bergbaumuseum Das Bergbaumuseum in Bochum ist laut eigenen Angaben das größte Bergbaumuseum der Welt. Es wurde am 1. April 1930 gegründet. Das Museum hat 8000 Quadratkilometer Ausstellungsfläche und ein 2,5 Kilometer langes Anschauungsbergwerk. Es zeigt zahlreiche Formen der Rohstoffgewinnung, von Kohle bis zu Salz, Gold, Silber und Kupfer

Er beginnt zu erzählen. „Ganz hochkonzentriert. Opa Carlo wusste ganz genau, wie das alles war damals“, erinnert sich die Enkelin an den Tag im Bochumer Bergbaumuseum. „Er konnte alles kleinteilig erzählen und hat erklärt, was auf verschiedenen Tafeln stand. Selbst Telefonsignale konnte er noch auswendig.“ Eines ist Knorr besonders wichtig: Dass alle zuhören. Sobald in den hinteren Reihen getuschelt wurde, gab es eine kleine Ermahnung vom Opa.

Erzählungen von Kommandos und Maschinen im Bergbau

Doch ohnehin – die große Gruppe lauscht gebannt dem Mann, der von den Kommandos erzählt und die Maschinen des Bergbaus erklärt. Sie hört Geschichten von Schnupftabak, aber auch von Kameradschaft, „wie man sie heute gar nicht mehr kennt“. Die drei Urenkel der Gruppe, die jüngsten vier Jahre alt, erkunden die vergangene Welt auf ihre Weise: Sie nehmen Geräte in die Hand, setzen sich auf einen Kohlenwagen oder schmieren sich Ruß ins Gesicht.

Die drei Urenkel von Karl-Heinz Knorr erkundeten das Bergbaumuseum auf ihre eigene Art und Weise. Foto: Enkel

„Wir haben super viel gelernt – über unsere Heimat und über unsere Wurzeln. Das gehört ja irgendwie zu jedem, der im Ruhrgebiet lebt“, resümiert Enkelin Anthes anschließend – dankbar darüber, diese spannenden Stunden mit ihrem Opa Carlo erlebt zu haben.

Ein schöner Tag im Bergbaumuseum Bochum – für alle

Die zwölf Enkel und drei Urenkel nehmen viel von dem Tag mit, genauso wie Karl-Heinz Knorr, dem es nach dem Besuch gesundheitlich immer schlechter geht. „So ein schöner Tag mit euch“, sagt Opa Carlo am Ende bei einer gemeinsamen Runde Currywurst. Und das war es – für alle.

Mehr Nachrichten aus Bochum gibt es hier.