Bochum. Die Mordkommission Bochum hat nach der brutalen Massenschlägerei am Sonntag 13 Männer festgenommen. Drei Verletzte liegen stationär im Hospital.

Nach der äußerst brutalen Massenschlägerei am Sonntagmittag an der Dorstener Straße und auf einem Lidl-Parkplatz im Stadtteil Hamme hat die Mordkommission der Polizei Bochum 13 Männer festgenommen.

Sie werden im Laufe des Montags im Präsidium an der Uhlandstraße vernommen. Außerdem arbeiten die Beamten mit Hochdruck an der Sicherung zahlreicher Spuren.

Die Südosteuropäer waren am Tatort und in der Zeit danach bis zum Sonntagnachmittag in Bochum und andernorts ermittelt und gefasst worden. Im Laufe des Montags wird auch entschieden, ob sie wieder gehen dürfen oder ob sie einen Haftrichter vorgeführt werden.

Täter setzten Mistgabeln, Axtstiele und Baseballschläger ein

Dieser Axtstiel wurden am Tatort sichergestellt. Foto: Michael Weeke

Fünf Männer wurde bei der wilden Attacke, bei der die Täter Mistgabeln, Axtstiele und Baseballschläger einsetzten, verletzt. Drei davon so schwer, dass sie stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. Akute Lebensgefahr besteht aber bei niemanden, teilte Polizeisprecher Volker Schütte auf Anfrage der WAZ mit.

Schusswaffen wurden bei den Beschuldigten nicht gefunden.

Sechs Auto wurden von der Polizei sichergestellt, viele sind entglast

Einer der Verletzten wurde mit einem Auto an- oder umgefahren. Insgesamt sechs Pkw wurden sichergestellt. Sie sind teilweise schwer beschädigt und völlig entglast.

Die Polizei geht davon aus, dass zwei verschiedenen Gruppen aufeinander losgegangen sind; warum, sei noch unbekannt. Bisher gebe es aber keine Bezüge zum Rotlichtmilieu, sagte Schütte. Allerdings soll es nach WAZ-Informationen durchaus solche Hinweise geben.

Bis zu fünf Jahre Haft wegen Messerattacke im Rotlichtmilieu

Erst im vorigen Monat wurden drei Männer (23, 26, 32) aus Südosteuropa vom Landgericht Bochum zu Haftstrafen bis zu fünf Jahren verurteilt, weil sie an einem überfallartigen Messerangriff auf zwei Männer vor einem Saunaclub in Wattenscheid beteiligt waren.