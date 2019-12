Bochum. Die Fahrgäste der Bogestra in Bochum haben sich gut auf das neue Liniennetz eingestellt. Das berichten WAZ-Reporter aus dem Stadtgebiet.

Bochum: Bogestra-Kunden sind gut auf neues Netz eingestellt

Heute gilt es. Am ersten Werktag nach der Netzumstellung steht das Netz 2020 der Bogestra in Bochum auf dem Prüfstand. Fahren Busse und Bahnen pünktlich, kommen Schüler rechtzeitig zu ihren Schulen, funktionieren die neuen Verbindungen?

Die WAZ begleitet den Auftakt am Montag live. Reporter tummeln sich an den großen Knotenpunkten – Busbahnhof, Bebelplatz (Wattenscheid) und Marktplatz (Langendreer), stehen vor Schulen und begleiten Fahrgäste im Bus.

Fahrgäste in Bochum reagieren gelassen auf die Umstellung des Netzes

Busbahnhof, kurz nach 7 Uhr, und trotz Netz 2020 ein scheinbar ganz normaler Montagmorgen. „Warum soll es Probleme geben? Das ist doch alles rechtzeitig in der Presse bekannt gegeben worden“, sagt Petra Braun (49), die zu ihrem Arbeitsplatz in Riemke fährt. „Beim 354er hat sich nur wenig verändert.“

Nur wenige Fahrgäste werfen einen Blick auf die Info-Tafel. Ein Schüler zückt sein Handy und fotografiert den Fahrplan der Linie 349 ab. „Nicht für mich. Für meine Mutter.“

Das Stimmungsbild am Busbahnhof ist eindeutig: Alles halb so schlimm. Zum Leidwesen der nebenan wartenden Taxifahrer. „Wenig los. Ganz normales Montagsgeschäft“, sagt einer der Fahrer. Er weiß nur von einer Netz-2020-Notfahrt. „Eine Frau musste dringend ins Josef-Hospital. Die hatte keine Zeit für Fahrpläne.“

Kundenberater der Bogestra sind nicht zu sehen

Erstaunlich: Zwischen 7 und 7.30 Uhr ist kein einziger der im Dutzenden angekündigten Kundenberater am Busbahnhof zu sehen. Ein Mann mit Bogestra-Jacke gibt vereinzelt Auskunft. „Dabei bin ich Busfahrer.“ Die, kritisiert er im WAZ-Gespräch, seien vor der Fahrplanumstellung nicht gefragt worden. „Dabei wissen wir doch, was los ist, gerade in den Außenbezirken, wo manche Verbindungen schlechter geworden und die Leute sauer sind. Jetzt noch Verbesserungen vorzunehmen, dauert locker vier Monate.“

Busbahnhof, kurz vor 8 Uhr, die erste Schlacht ist geschlagen. Der Busbahnhof leert sich. Die Zeugen Jehovas halten Stellung. „Die Hoffnung bleibt“, steht auf ihrem Schild.

Einsatzbus bringt Kinder und Jugendliche direkt zur Schule

Mit fünf Minuten Verspätung erreichte der Einsatzbus aus Oberdahlhausen die Erich-Kästner-Schule. Foto: Michael Weeke

Szenenwechsel: Vor der Erich-Kästner-Schule haben im Minutenabstand die Busse gehalten. Aus Oberdahlhausen sind Ben und Tim heute morgen zum ersten Mal mit dem neuen Einsatzbus E 09 gekommen.

Der Bus fährt nur einmal und ist die einzige Direktverbindung zur EKS. Er ist um 6.51 (Fahrplan 6.50) abgefahren, zehn Schüler waren in dem Bus, der von der Scharpenseelstraße startete. Er ist mit fünf Minuten Verspätung um 7.30 Uhr an der Schule angekommen. Der extralange Bus füllte sich auf dem Weg quer durch die Stadt, etwa zehn Schülerinnen und Schüler mussten stehen.

Der Unterricht hat um 7.50 Uhr begonnen, also kam der Bus noch rechtzeitig. _Eine 15-jährige Zehntklässlerin der EKS kam ebenfalls noch rechtzeitig an. Sie sagte aber: „An die neuen Zeiten müssen wir uns noch gewöhnen.“

An der Haltestelle Markstraße/Gesamtschule hielten immer wieder auch Pkw. Ein Vater brachte seinen Sohn mit dem Wagen und sagte fast schon entschuldigend: „Die Schule liegt für mich auf dem Weg zur Arbeit, manchmal nehme ich den Sohn mit.“ Sonst habe sich wenig geändert, denn die Familie kommt aus Linden. Mit der Straßenbahn 308 sei die Verbindung wie früher.

Schülerin spart im Normalfall morgens eine Viertelstunde

Viel wurde gemeckert im Vorfeld über das neue Liniennetz. Insbesondere die Anbindung der Schulen stand in der Kritik. „Wir fühlen uns regelrecht abgehängt“, sagte beispielsweise die Leiterin der Carolinenschule, Stefanie Wessel.

Pauline (18) aus Wattenscheid geht zur Carolinenschule. Am Sonntagabend hat sie sich im Netz bei der Fahrplanauskunft über ihre neue Verbindung informiert. „Für mich ist das richtig gut“, sagt die Schülerin. Bislang startete sie mit der Straßenbahnlinie 302, an der Haltestelle Bochumer Verein/Jahrhunderthalle musste sie in den Bus, Linie 388, umsteigen. Gesamtfahrzeit, wenn alles gut lief: 55 Minuten.

Nach dem neuen Plan kann sie etwa eine halbe Stunde später aus dem Haus gehen. Der Bus, Linie 365, fährt jetzt direkt zur Haltestelle Springorum. Die reine Fahrtzeit hat sich für sie um 13 Minuten verkürzt. Sie ist jetzt 42 Minuten unterwegs. Wenn denn alles funktioniert. Bei der Premiere am Montag klappte es noch nicht: Ihr Bus hatte zehn Minuten Verspätung.

Am Info-Center der Bogestra erkundigen sich nur wenige Fahrgäste

Zurück zum Hauptbahnhof: Einen unerwartet entspannten Morgen erleben die Mitarbeiter des Info-Centers der Bogestra auf der unteren Ebene des Hauptbahnhofs. „Heute Morgen haben wir nur vereinzelt Kunden, die eine Beratung wünschen“, sagt Teamleiterin Susanne Pawlovsky - im Gegensatz zu den vergangenen vier Wochen, als sich hier zahlreiche Fahrgäste über die neuen Linien und Verbindungen informierten.

Warum im Hauptbahnhof und am Busbahnhof am Montagmorgen keine der angekündigten 100 Kundenberater im Einsatz sind? „Die werden zum Start in den Außenbereichen dringender benötigt als hier, wo es uns als zentrale Anlaufstelle gibt“, sagt Susanne Pawlovsky, während junge Männer mit Kappen und Knickerbocker im Stil von „Paper Boys“ die „Netz News“ der Bogestra an die vorbeihastenden Fahrgäste verteilen.

WAZ sammelt Erfahrungen der Bogestra-Kunden

Die ersten Eindrücke vom Montag zeigen: Das neue Netz der Bogestra scheint in vielen Punkten ein Fortschritt zu sein. Auch zum Start am Sonntag, 15. Dezember, lief alles glatt. Wie immer bei einer so großen Umstellung gibt es Gewinner und Verlierer.

Wer seine Erfahrungen teilen möchte, kann sich an die Redaktion wenden; schriftlich an: WAZ Bochum, Huestraße 25, 44787 Bochum, oder an: redaktion.bochum@waz.de.

Der Fahrplan 2020 der Bogestra: So haben wir bisher berichtet:

> Die Bogestra stellt ihr Streckennetz auf den Kopf

> Schulen fühlen sich von Bogestra-Umstellung abgehängt

> Neuer Bogestra-Fahrplan bringt nicht nur Vorteile

> Bogestra-Fahrplan wirft in Langendreer viele Fragen auf

> Schulleiter spricht von skandalöser Bogestra-Planung

> Reaktionen auf die Netzumstellung

> Bogestra korrigiert Netz 2020 schon an einer Stelle

> 100 Mitarbeiter informieren über die Netzumstellung