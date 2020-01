Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Kundencenter Parken an zwei Freitagen geschlossen

Bochum. Das Kundencenter von „Parken in Bochum“ in der Viktoriastraße 10 in der Innenstadt ist an diesem und am nächsten Freitag (10./17.) wegen betriebsinterner Veranstaltungen nicht besetzt.

Das Center steht den Kunden an den darauffolgenden Tagen von jeweils 8 Uhr an wieder zur Verfügung. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten aller von der Wirtschaftsentwicklung betriebenen Parkhäuser und die aktuellen Belegungsdaten sind zu finden auf www.parken-in-bochum.de