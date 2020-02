Bochum: Kunst-Schau macht auf Müllproblem aufmerksam

„#Zero Waste Art“ ist der programmatische Titel einer Kunst-Ausstellung, die aktuell im Foyer des Hauptbahnhofs Bochum besucht werden kann. Auf Stelltafeln machen verschiedene Künstler auf die verheerenden Folgen der Vermüllung unserer Umwelt aufmerksam.

„Höchste Zeit, die Menschen wachzurütteln“

Vor dem Thema „Umweltverschmutzung“ kann wohl niemand mehr die Augen verschließen. Die Ozeane sind wegen des Plastiks zu problematischen Biotopen geworden, die Müllmengen der Haushalte (nicht nur) in Deutschland steigen Jahr für Jahr. „Höchste Zeit, mehr Menschen wachzurütteln und für diese Problematik zu sensibilisieren“, sagt Nicole Linnemann.

Die Werbereferentin hat die Schau „#Zero Waste Art“ im Auftrag von „Mein Einkaufsbahnhof“ organisiert. Die Initiative ist eine bundesweit tätige Werbe-Kooperation, die von Kaufleuten getragen wird, die in Bahnhöfen zwischen Saarland und Sachsen Geschäfte machen.

„Die Wanderausstellung wir in Bahnhöfen in ganz Deutschland zu sehen sein“, so Linnemann. Die Präsentation im Bochumer Hauptbahnhof wurde gestern eröffnet und läuft bis zum 8. März. „Wir hoffen, dass die Stellwände, die auch interaktiv genutzt werden können, möglichst viel Aufmerksamkeit finden“, so Linnemann. Auf dass das Bewusstsein für Müllvermeidung weiter gestärkt werde.

Kreativ wird die Müllproblematik deutlich gemacht

„#Zero Waste Art“ zeigt auf großformatigen LED-Stelen mal plakative, mal hintergründige aus Müll geschaffene Kunstwerke, die auf kreative Weise die Müllproblematik veranschaulichen. Zu sechs festen Künstler/innen gesellt sich jeweils ein „local artist“, in diesem Fall ist es Daniela Kroll aus Witten/Bochum. Sie stellt eine Aufnahme nebst Hintergrund-Infos zu ihrer Arbeit „Recyclingstrudel“ vor – eine Skulptur auf Basis eines Zehn-Liter-Plastikeimers, den Kroll mit Plastikmüllbeuteln gefüllt und künstlerisch verfremdet hat.

Blick in den Eingangsbereich des Hauptbahnhofs Bochum, hier sind die Info-Tafeln der „#Zero Waste Art“-Schau ausgestellt. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Die nicht gerade umweltgerechten Utensilien ihres Kreativbeitrags stammen aus ihrem eigenen Haushalt: „Beim Zusammensuchen war ich ganz schön erstaunt, welche Menge zusammenkamen“, räumt die Künstlerin ein. Sie habe im Nachhinein das eigene Konsumverhalten hinterfragt: „Ich kaufe jetzt keine Müllsäcke und Plastiktüten mehr“, sagt Kroll.

Info-Blatt gibt’s gratis dazu

Ein Aha-Effekt, den sich Werbeleiterin Linnemann auch für die Betrachter/innen der Ausstellung erhofft, die bei freiem Eintritt im Eingangsbereich des Hauptbahnhofs begutachtet werden kann. Gratis zur Kunst gibt’s ein Faltblatt, das praktische „10 Tipps zur Müllreduzierung“ vorschlägt.

