Bochum: Kunst-Schau „Objets trouvés“ im alten Pavillon endet

Bochum. „Objets trouvés“ ist der Titel einer Gruppenausstellung mit 40 Künstlern in Bochum. Die Schau findet in einem leeren Ladenlokal statt.

Unter dem Motto „Wir ziehen um!“ steht die Finissage der Ausstellung „Objets trouvés“, zu der am Freitag eingeladen wird. Die Kunst-Schau ist in einem leerstehenden Ladenlokal (Pavillon) am Südring 6 in Bochum zu sehen.

Inspiration für Bild- und Videoarbeiten

Den gefundenen Gegenstand – objet trouvé – haben 40 Künstlerinnen und Künstler in einer zeitlich begrenzten Gruppenausstellung zum Thema ihrer Kunst gemacht. Fundstücke aus dem Atelier, Ausgedientes im Haushalt oder von der Straße Aufgelesenes dienten als Inspiration für Bild- und Videoarbeiten oder als integriertes Element einer Collage oder Skulptur.

Zum Ausstellungsabschluss lädt die Künstlerinitiative „Eintritt frei!“, die die Ausstellung bestückte, ein. „Eine letzte Gelegenheit, die Exponate an diesem Standort zu sehen, bevor sie in die einzelnen Ateliers umziehen, zurück zu den Entstehungsorten“, so Katherine Tinteren-Klitzke, beteiligte Bochumer Künstlerin und eine der Organisatorinnen.

Zurück in die einzelnen Ateliers

Die Künstlergruppe besteht aus Aktiven der jährlichen Veranstaltung „Eintritt frei! Offene Ateliers für Kunst und Design“. Erstmalig präsentieren sie sich in einer gemeinsamen Ausstellung, um damit auch bereits auf das offene Kunstwochenende im März aufmerksam zu machen. Ein weiterer Aspekt war/ist die Präsentation von Kunst in der Innenstadt. Nachdem die Exponate zurück in die einzelnen Ateliers gewandert sind, werden sie bei „Eintritt frei!“ am Wochenende 7./8. März wieder zu sehen sein.

Vernissage bei freiem Eintritt

Freitag, 28. Februar, 18 Uhr, ehemaliger Gravis-Pavillon, Südring 6. Der Eintritt ist frei.

Weitere Nachrichten aus Bochum finden Sie hier