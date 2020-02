Die Polizei in Bochum nahm zwei Ladendiebe fest. Einer hatte sich in einem Dixi-Klo samt Beute versteckt. (Symbolfoto)

Polizei Bochum: Ladendieb flüchtet mit Beute in ein Dixi-Klo

Bochum. Die Polizei Bochum hat einen Dieb in einem Dixi-Klo gestellt. Zusammen mit einem Komplizen hatte der Mann ein elektronisches Gerät gestohlen.

Die Angestellten eines Computerfachgeschäftes an der Huestraße in Bochum stellten am vergangenen Freitag, 21. Februar, zwei Ladendiebe. Die Männer hatten zuvor ein elektronisches Gerät gestohlen.

Bochum: Ladendieb flüchtet und versteckt sich im Dixi-Klo

Wie die Polizei erst jetzt berichtet, ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 17.30 Uhr in der Bochumer Innenstadt. Zwei Männer waren nach dem Diebstahl eines elektronischen Geräts aus dem Laden geflüchtet. Angestellte nahmen aber sofort die Verfolgung der beiden Diebe auf – mit Erfolg.

Wenig später konnten sie die Kriminellen noch auf der Straße beziehungsweise in einem Dixi-Klo stellen und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Das Diebesgut befand sich ebenfalls in dem Toilettenhäuschen.

Richter ordnet Haft für die polizeibekannten Männer an

Die Beamten nahmen die beiden einschlägig polizeibekannten Personen (20/33), die keinen festen Wohnsitz haben, fest. Noch am gleichen Tag wurden die beiden Männer beim Amtsgericht Bochum vorgeführt und Haft angeordnet.

Die Ermittlungen bezüglich weiterer Taten, die dem Duo zugeordnet werden können, dauern im Kriminalkommissariat 31 an.