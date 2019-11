Bochum-Laer soll durch Hof- und Fassadenprogramm erstrahlen

Malermeister Marco Siegmund (von links), Miteigentümer Klaus Klinger, Stadtteilarchitekt Markus Ulmann, Melanie Just, Projektleitung Stadterneuerung, Immobilienverwalterin Claudia Seuthe und Bettina Arens mit Hund Nelly vor den frisch gestrichenen Wohnhäusern Laerfeldstraße 2-4a in Bochum-Laer.

Bochum-Laer. Frische Farben nach Bochum-Laer will das Hof- und Fassadenprogramm im Stadtumbau bringen. Erste Bewohner freuen sich bereits darüber.

Eine bunte Mischung verschiedener historischer Baustile ist in der Häuserreihe Laerfeldstraße 2-4a in Bochum-Laer zu finden. Eines verbindet jedoch das gründerzeitliche Haus von 1905 in der Mitte mit seinen beiden Flügelgebäuden aus dem Jahr 1979. Mit Hilfe des Fassaden- und Hofflächenprogramm im Stadtumbauprojekt Laer/Mark 51/7 erstrahlt der gesamte Gebäudekomplex nun in einem frischen Weiß.