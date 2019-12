Bochum: Lebendiger Adventskalender lockt in Kortland-Viertel

Routiniert schneidet Jascha Hofius mehrere identische Stücke aus den Dämmstoffplatten. Kein Problem mit der Thermosäge. Im Nebenraum rührt Timo Weltersbach etwas Beton an. Die beiden Architekturstudenten, beide 24, werkeln viel in den Räumen an der Kanalstraße, die sie sich mit einem Maler und einem Landschaftsarchitekten teilen. Dieses Mal arbeiten die beiden aber weder an einem Modell noch an einem Entwurf: Sie haben das 14. Türchen des lebendigen Nachbarschaftsadventskalenders vorbereitet und basteln aus den Baumaterialien Weihnachtsdeko mit interessierten Anwohnern.

Bochumer Architekturstudenten wollen einen Teil ihres Alltags zeigen

Kurz vor der Uni, oder auch längere Zeit am Stück, arbeiten sie ihre Projekte aus: „Wir verbringen viel Zeit in unseren Räumen“, sagt Timo Weltersbach. „Als wir vom Adventskalender gehört haben, wollten wir sofort teilnehmen. So lernen wir die Leute auch mal kennen, die rundherum wohnen.“ Dass sie Deko aus Beton herstellen wollen, war keine Frage: „Das liegt einfach nahe. Die Idee war, ein Stück aus unserem regelmäßigen Arbeitsprozess zu zeigen.“ So werden mithilfe der Styropor-Negative etwa Sterne und Bäume gegossen, der graue Beton kann durch Farbpigmente auch gelb, rot oder weiß gestaltet werden.

Die Anleitung zeigt genau, wie die Betonbäume gegossen werden. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Hinter der Adventsaktion im Kortland-Viertel steckt das Ko-Labor, federführend sind das Paula Stöckmann und Hendrik Becker. Hier werden seit Frühling diesen Jahres fleißig kreative, experimentelle und vor allem immer wieder neue Ideen entwickelt, um Menschen aus dem Viertel zusammenzubringen. „Wir probieren momentan einfach aus, was gut ankommt“, sagt Theaterpädagogin Paula Stöckmann. Egal ob Yoga, Wochenend-Workshops oder Akrobatik-Training: Rund um das Ko-Labor finden ganz unterschiedliche Menschen ihren Platz.

Jedes Türchen bietet die Möglichkeit, das Viertel besser kennenzulernen

Das Programm im Dezember ist jedenfalls beliebt – bei Aktiven und Teilnehmenden. Inhaltlich werden die Programmpunkte von ganz unterschiedlichen Gruppen gestaltet, von Initiativen oder Einzelpersonen aus dem Viertel rund um den Imbuschplatz. So ging es zum Beispiel am 12. Dezember in die Druckerei der Familie Braun, wo Interessierte nicht nur Weihnachtskarten selbst gedruckt, sondern auch eine ganze Menge über den 120 Jahre alten Familienbetrieb gelernt haben. „Es gibt bereits jetzt so viele andere Ideen, dass es im kommenden Jahr auf jeden Fall eine ähnliche Aktion geben soll“, sagt Paula Stöckmann.

Bochum Das Vereinsprogramm Am Montag, 16. Dezember, lädt der Kortlandverein ins Seniorenheim Barbaraneum, Widumestraße 22, ab 18 Uhr zum Weihnachtslieder singen ein. Der Dienstag, 17. Dezember, hält gleich zwei Programmpunkte bereit: Ab 16.30 Uhr findet die Veranstaltung zum „Atemholen im Advent“ in die Pauluskirche, Grabenstraße 9, statt. Wer erfahren möchte, was „Ein Rad wird kommen“ wohl heißen mag, sollte um 18 Uhr zur Ko-Fabrik, Stühmeyerstraße 33, kommen. Der Flyer mit den restlichen Türchen ist einsehbar unter www.kofabrik.de

Denn nicht nur Jascha Hofius und Timo Weltersbach lernen in ihrer temporären Deko-Manufaktur die Nachbarschaft kennen – andersherum funktioniert das Prinzip genauso gut. Für Ilona Mallek und Tochter Anna ist die Bastelaktion bereits der dritte Programmpunkt, an dem sie teilnehmen. „Die Veranstaltungen sind abwechslungsreich und wir lernen neue Ecken kennen“, sagt sie, während sie das Negativ für einen dreidimensionalen Tannenbaum zusammenklebt.