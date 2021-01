Bochum: Lkw parkt auf Radweg - Knöllchen kostet 14.220 Euro

Bochum. Einen Lkw-Fahrer (57) erwartet nach einem Parkverstoß auf dem Opelring in Bochum eine saftige Strafe. 14.220 Euro weist das Knöllchen aus.

Eine hohe Strafe muss ein Lkw-Fahrer (57) nach einem Parkverstoß an der Grete-Schickedanz-Straße am Opelring in Bochum bezahlen. Der Fahrer aus dem Raum Nürnberg hatte bei einer Kontrolle am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr sein Gespann nach Angaben der Polizei auf dem Radweg geparkt. Am Opelring kommt es regelmäßig zu gefährlichen Situationen wegen abgestellter Lkw und Sattelzugmaschinen.

Lkw-Fahrer und Spedition erwartet eine Anzeige

Der Mann habe sich bei der Kontrolle zunächst uneinsichtig gezeigt und lautstark sein Missfallen mitgeteilt. "Umgehend kleinlauter wurde der Trucker allerdings, als er merkte, dass bei der Überprüfung auch das ", so die Polizei. Im den vergangenen 28 Tagen war der Lkw-Fahrer demnach mehrfach zu schnell unterwegs, außerdem hatte er nahezu täglich gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen.

Alle Verstöße zusammen ergaben laut Polizei ein Bußgeld in Höhe von 14.220 Euro. Außerdem erwartet den Fahrer und den Speditionsunternehmer eine Ordnungswidrikeitenanzeige. Das Parken auf dem Radweg allein hätte den Mann 20 Euro gekostet.

Sie wollen keine Nachricht aus Bochum verpassen? Abonnieren Sie hier unseren Newsletter!

Mehr Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier!