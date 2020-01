Bochum: Lkw rammt U-Bahn-Aufzug - Herner Straße gesperrt

Ein Lkw rammte am Dienstag in Bochum ein Aufzugshäuschen der U-Bahn. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Herner Straße in Bochum ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Ein Lkw ist in Höhe der Feldsieper Straße gegen das Aufzugshäuschen der U-Bahn-Haltestelle am Fahrbahnrand geprallt. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Polizei und Feuerwehr sind seit etwas mehr als einer halben Stunde mit einem Unfall auf der Herner Straße schwer beschäftigt. In Höhe der Einmündung zur Feldsieper Straße ist am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr ein Lkw, der einen Schuttcontainer geladen hatte, gegen das Aufzugshäuschen der U-Bahn-Haltestelle gefahren. Die Ursache ist bislang nicht bekannt.

Der Fahrer des LKW wurde dabei schwer verletzt – möglicherweise gar lebensgefährlich. Laut Feuerwehr waren in dem Aufzug aber keine Menschen. Weitere Verletzte gibt es daher glücklicherweise nicht.

Der Lkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Polizei und Feuerwehr sind noch vor Ort. Wann die Sperrung aufgehoben wird, ist derzeit nicht klar.