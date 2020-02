Bochum: Mann randaliert im Bahnhof – mit Messer in der Hand

Drei Männer gerieten am Montagabend im Hauptbahnhof Bochum in Streit.

Bochum. Die Bundespolizei nahm Montag im Bochumer Hauptbahnhof einen 34-Jährigen in Gewahrsam. Der Mann hatte mit einem Messer in der Hand randaliert.

In der vergangenen Nacht wurde die Bundespolizei zu einem Einsatz in den Hauptbahnhof Bochum gerufen. Ein 34-Jähriger Mann randalierte dort im Personentunnel. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei erhielten in der Nacht zum Dienstag die Nachricht, dass im Hauptbahnhof Bochum eine Person randalieren würde. Diese soll auch mit Flaschen geworfen haben.

Randalierer randaliert im Hauptbahnhof Bochum mit Messer in der Hand

Als sich Bundespolizisten am Montag, 24. Februar, gegen 23.30 Uhr dem Einsatzort näherten, bemerkten sie eine Gruppe von drei Personen. Ein 34-jähriger Mann hielt dabei eine abgebrochene Glasflasche in der einen und ein Messer in der anderen Hand. Die Beamten bemerkten zudem eine stark blutende Verletzung an einer Hand des Bochumers.

Der Mann wurde schließlich aufgefordert, das Messer und die Flasche fallen zu lassen. Nur zögerlich kam er dem nach und schmiss die Gegenstände in den Bahnhof. Bis zum Eintreffen weiterer Polizeikräfte wurde das Trio festgehalten.

Polizei leitet Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein

Der 34-Jährige wurde später von Rettungssanitätern versorgt. Er kam zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Personengruppe vermutlich untereinander in Streit geraten war.

Gegen den Mann aus Bochum wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Weitere Personen wurden nicht verletzt.