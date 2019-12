Bochum. Schwerer Arbeitsunfall in Bochum: Ein Mitarbeiter einer Stahlfirma ist in einen vier Meter tiefen Schacht gestützt. Er wurde schwer verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Mann stürzt bei Arbeitsunfall vier Meter tief ab

Bei einem Arbeitsunfall in der Oberen Stahlindustrie in Bochum-Stahlhausen ist am Mittwoch ein Mann schwer verletzt worden. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurde das Unglück gegen 13.30 Uhr von einem stahlverarbeitenden Betrieb gemeldet. Die Leitstelle schickte sofort Einsatzkräfte von allen Feuer-und Rettungswachen an die Einsatzstelle. Ein Mitarbeiter der Firma war in einen rund vier Meter tiefen Maschinenschacht gestürzt.

Verunglückter wurde mit einer Schleifkorbtrage aus dem Schacht gerettet

Der Patient wurde von einem Notarzt versorgt. Dabei wurde er von Feuerwehrkräften der Wache Werne, der Innenstadtwache und der Höhenretter der Wache Wattenscheid mit einer Schleifkorbtrage über einen Flaschenzug aus dem Schacht gerettet.

Zur Ursache des Unglücks wurde bisher nichts bekannt.