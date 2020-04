Bochum: Markthändler verteilen 10.000 Tüten mit Blumensamen

Die Aktion „Bochum blüht und summt“ startet in diesem Jahr auf den Bochumer Wochenmärkten. Oberbürgermeister Thomas Eiskirch verteilt die Wildblumen-Samen untern den Markthändlern – diese geben jedem Kunden ein Tütchen mit.

Bochum Die Kampagne „Bochum blüht und summt“ geht in eine neue Runde. Diesmal geben die Wochenmarkt-Händler die kostenlosen Wildblumen-Samen aus.

Auch in 2020 geht die städtische Aktion „Bochum blüht und summt“ wieder an den Start: 10.000 Samentütchen mit einer Wildblumenmischung werden unter Bochumerinnen und Bochumern verteilt. In der Coronakrise verschenken erstmalig die Händler auf den zwölf Bochumer Wochenmärkten die Samen-Tütchen.

Mit der Kampagne „Bochum blüht und summt“ will die Stadt dem etwas entgegensetzen. Die Wildblumen-Samen sollen den Lebensraum von Wildpflanzen und Pflanzenbestäubern wie Bienen, Hummeln und Schmetterlinge aufwerten.

„Schon ein bepflanzter Kübel mit heimischen insektenfreundlichen Pflanzen auf dem Balkon oder der Terrasse, ein Blumenkasten vor dem Fenster oder ein paar Quadratmeter des eigenen Gartens mit Blütenpflanzen helfen den Insekten“, erklärt Oberbürgermeister Thomas Eiskirch.

Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen läuft die Verteilung in diesem Jahr über die Wochenmärkte. Von Dienstag, 28. April, bis Samstag, 2. Mai, gibt es bei jedem Einkauf ein Samen-Tütchen dazu.

