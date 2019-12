Bochum. Ein 22-Jähriger, der in Bochum am Dienstag (10.) einen 21-Jährigen mit einem Beil lebensgefährlich verletzt hatte, wird weiter vernommen.

Bochum: Mehr als zwei Promille Alkohol bei Verdächtigem

Der Zustand des 21-Jährigen, der am frühen Dienstagmorgen (10.) in Bochum durch Beilhiebe lebensgefährlich verletzt worden ist, sei nach einer Notoperation mittlerweile stabil. Wie die Polizei mitteilt, laufen die Ermittlungen der Mordkommission auf Hochtouren, um die Hintergründe dieser Tat zu aufzuklären. Wie berichtet, war der 21-Jährige in der Nacht in einer Wohnung am Harpener Hellweg, wo er seinen Bruder besucht hatte, brutal angegriffen worden. Er trug schwerste Verletzungen unter anderem am Kopf davon.

Ergebnis der Blutprobe steht noch aus

Mittlerweile gibt es Einzelheiten zu dem 22-jährigen Mann, der noch in der Nacht in der Nähe des Tatorts unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden war. Nach Informationen der WAZ soll er ganz in der Nähe des Tatorts wohnen. Aufgrund der starken Alkoholisierung des Verdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht noch aus. Der Atemalkoholtest soll jedoch einen Wert von deutlich mehr als zwei Promille ergeben haben.

Opfer konnte bereits vernommen werden

Bei einem Polizeieinsatz in der Nacht zum Dienstag hatte die Polizei Bochum den schwer am Kopf verletzten 21-Jährigen in einer Wohnung am Harpener Hellweg gefunden. Nachdem er zunächst in akuter Lebensgefahr geschwebt hatte, soll sein Zustand mittlerweile, laut Polizei, so stabil, sein, dass er von Beamten der Mordkommission im Krankenhaus vernommen werden konnte. Trotzdem gebe es bislang noch keine Hinweise auf ein mögliches Motiv für den brutalen Angriff. Die Polizei geht aber weiter davon aus, dass der 22-jährige Tatverdächtige sich um 2.35 Uhr am frühen Dienstagmorgen mit Gewalt Zutritt zu der Wohnung verschafft habe.