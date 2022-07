Markstraße Bochum: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bochum hat in der Nacht zu Freitag einen Großeinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr rettete auch mehrere Tiere.

Beißend zieht der Geruch von Rauch durch die Markstraße und zum angrenzenden Areal Mark 51°7 am Opelring herüber. Von dem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus steht am Freitagmorgen kaum mehr als eine Brandruine. Die Feuerwehr Bochum benötigte den Einsatz von rund 90 Feuerwehrleuten, um das in Vollbrand stehende Wohnhaus in Querenburg zu löschen. Ein Bewohner kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Feuerwehr Bochum rettet Menschen und Tiere aus brennendem Haus

Um 1.36 Uhr alarmierten die fünf , aufgeweckt durch einen Rauchmelder, die Feuerwehr. Als diese vor Ort eintraf, stand das Erdgeschoss und ein Anbau bereits voll in Flammen. „Aus allen Fenstern im Erdgeschoss schlugen Flammen“, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Freitagmorgen auf Anfrage. Auch ein Anbau hinter dem Haus habe „in Vollbrand“ gestanden. Das Feuer schlug später auch auf die zweite Etage über. Rasch hätten sich die Flammen bis zum Dachfirst vorgearbeitet, sagte der Sprecher.

Die Feuerwehr war zeitweise mit 90 Kräften bei dem Brand an der Markstraße im Einsatz. Foto: Justin Brosch

Vier der fünf Bewohner konnten sich selbst vor den Flammen retten. Eine weitere Person rettete die Feuerwehr per Drehleiter aus dem ersten Obergeschoss des brennenden Gebäudes. „Bei dem Mann haben wir einen leicht erhöhten CO2-Wert festgestellt“, so ein Feuerwehrsprecher. Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung brachte der Rettungsdienst den Bewohner in eine Klinik. Auch eine Katze und acht Meerschweinchen konnte die Feuerwehr retten.

Um 1.40 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zur Markstraße nach Bochum-Querenburg alarmiert. Beim Eintreffen brannte ein Gebäude im Erdgeschoss. Das Feuer breitete sich aufs komplette Gebäude über. Mehrere Tiere konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Foto: Justin Brosch

„Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften den Brand mit mehreren Strahlrohen, das Feuer war zwischenzeitlich auf das komplette Gebäude übergelaufen“, so die Feuerwehr, die auch von zwei Drehleitern aus löschte.

Wenige Hydranten erschwerten Feuerwehr die Wasserversorgung

Besondere Schwierigkeiten machte den rund 90 Einsatzkräften von Freiwilliger und Berufs-Feuerwehr die ausreichende Beschaffung von Löschwasser, erläutert ein Feuerwehrsprecher. „An dieser Stelle der Markstraße haben wir eine ganz schwierige Wasserversorgung, da gibt es nur wenige Hydranten, die alle an der gleichen Leitung hängen“, so der Sprecher. Um eine andere Wasserleitung anzuzapfen, hätten viele Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr eine Doppelleitung vom Opelring bis zum Brandort gelegt.

Um 1.40 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zur Markstraße nach Bochum-Querenburg alarmiert. Beim Eintreffen brannte ein Gebäude im Erdgeschoss. Foto: Feuerwehr Bochum

Die Markstraße war wegen des sechsstündigen Einsatzes gesperrt, hieß es bei der. Um 6.38 Uhr konnte die Feuerwehr wieder einrücken. „Doch am Morgen fing es dann wieder an zu qualmen“, so der Feuerwehrsprecher. „Es waren am Morgen noch jede Menge zu löschen.“ Daher musste die Brandstelle über den Tag hinweg immer wieder kontrolliert werden. Zu diesem Zweck liegt entlang der Markstraße am Freitag weiterhin ein Feuerwehr-Schlauch für mögliche weitere Löscharbeiten.

Vom Dach des Mehrfamilienhauses an der Markstraße ist am Freitagmorgen wenig übrig. Sechs Stunden war die Feuerwehr Bochum vor Ort im Einsatz. Foto: Verena Lörsch

Polizei ermittelt zur Brandursache

Nur noch wenige Dachpfannen sind dem Dach des Wohnhauses geblieben, die übrigen liegen am Morgen zerbrochen und verrußt im ganzen Vorgarten verteilt – zwischen Resten von Löschschaum. Sowohl die Flammen als auch das Löschwasser haben das Haus stark beschädigt, bestätigt die Feuerwehr. Das Gebäude ist unbewohnbar.

Laut der Feuerwehr Bochum ist das Gebäude an der Markstraße nach dem Brand unbewohnbar. Foto: Feuerwehr Bochum

Zur Brandursache gab es von der Feuerwehr am Morgen keine Angaben. Die Polizei ermittelt.

