Bochum. Die beliebte Konzertreihe in der Melanchthonkirche startet am 2. Februar in die neue Saison. Diesmal geht’s um die „schöne neue, vernetzte Welt“.

Mit der „Mittagskirche“ bietet die Melanchton-Gemeinde in Bochum ein vielbeachtetes Format, das Kunst, Literatur und Musik auf gehaltvolle Weise miteinander in Einklang bringt. Seit über 20 Jahren regt der Kulturraum Melanchthon zum Nachdenken über aktuelle und zeitlose Themen an, stellt philosophische Fragen und bietet kulturelle Anstöße, die ein treues Publikum finden. Die sonntäglichen Matinéen sind stets gut besucht, was auch an den prominenten Gästen liegen könnte: Oft sind es Mitglieder aus dem Ensemble des benachbarten Schauspielhauses, die Organisator Ludwig Kaiser für seine „Mittagskirche“ gewinnen kann.

Am Sonntag, 2. Februar, beginnt die neue Reihe. Bis Ende Juni sind am ersten und dritten Sonntag des Monats jeweils um 12 Uhr Rezitationen, Kanzelreden und kleinere Orgelkonzerte zu erleben. Als Gäste sind diesmal u.a. die Schauspieler Karin Moog, Jele Brückner und Veronika Nickl dabei, die der „Mittagskirche“ schon lang freundschaftlich verbunden sind. All dies übrigens bei freiem Eintritt.

Schauspielerin Karin Moog ist bei der „Mittagskirche“ am 16. Februar dabei. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Prominente Gäste aus dem Schauspielhaus sind mit dabei

Dass sich die „Mittagskirche“ immer auch zeitkritischen Themen stellt und keine Furcht vor klarer Haltung kennt, ist ebenfalls bemerkenswert. Diesmal steht die Reihe unter dem Titel „Schöne neue, vernetzte Welt?“ und hinterfragt die Beziehung eines jeden von uns zum Leben im World Wide Web: „Das Netz verändert die Welt“, sagt Kaiser, „ob zum Guten oder zum Schlechten, ist jedoch nicht so eindeutig zu beantworten.“ Ein ernsthafter Diskurs um die Bedeutung des Internets und die Digitalisierung unseres Alltags sei daher dringend notwendig: „Wir wollen die neuen Formen des Seins und des Miteinanders bei der rasanten Entwicklung technischer Möglichkeiten diskutieren“, meint Kaiser.

Bochum Literatur trifft Musik Die Reihe „Mittagskirche“ findet statt an jedem ersten und dritten Sonntag des Monats jeweils um 12 Uhr in der Melanchthonkirche (Königsallee 48) in Wiemelhausen. Der Eintritt ist frei. Am ersten Sonntag im Monat wird ein Dialog zwischen Literatur und Musik geführt. Am dritten Sonntag steht meist eine Kanzelrede im Mittelpunkt. Das komplette Programm gibt es unter www.ludwigkaiser.de

Wir gleiten und surfen durch Zeit und Raum

Zum Auftakt am Sonntag, 2. Februar, 12 Uhr, liest der Schauspieler Klaus Weiss im Kulturraum Melanchthon aus dem Roman „Der illustrierte Mann“ des amerikanischen Schriftstellers Ray Bradbury, der als Meilenstein des Science Fiction gilt. Seine visionäre Erzählung „Das Kinderzimmer“, 1951 veröffentlicht, blickt in vollautomatische Häuser, die ihren Bewohnern jede Arbeit abnehmen. In einer Familie mit zwei Kindern fühlen sich die Eltern allmählich überflüssig… Ludwig Kaiser bereichert die Lesung mit Stücken von Komponisten, die ihm im Laufe der Jahre besonders ans Herz sind: Astor Piazzolla, Erik Satie und John Cage.

Famoses „Buch der Unruhe“ wird vorgestellt

Unter dem Titel „Wir gleiten und surfen durch Zeit und Raum“ liest Karin Moog am Sonntag, 16. Februar, wissenschaftliche und philosophische Texte u.a. von Richard David Precht und Ranga Yogeshwar. Dazu gibt’s die passende Musik von Steve Nelson-Raney. Passagen aus dem Roman „Der Circle“ von Dave Eggers stellt Schauspielerin Jele Brückner am Sonntag, 1. März, vor. Kaiser tritt dazu in einen musikalischen Dialog mit Stücken u.a. von Günther Becker.

Weiter geht’s mit einer Kanzelrede, gehalten von Prof. Käte Meyer-Drawe vom Institut für Erziehungswissenschaft der Ruhr-Uni, die sich mit dem „Leben in der Datenschleppe“ beschäftigt (Sonntag, 15. März, 12 Uhr). Passagen aus dem famosen „Buch der Unruhe“ von Fernando Pessoa stellt Veronika Nickl am 3. Mai in der Melanchthonkirche vor.

