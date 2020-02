Bochum. Drei Jahre nach dem überaus grausamen Mord an einem Rentner-Ehepaar an der Rottstraße steht der Täter erneut vor Gericht. Wegen einer Therapie.

Der mörderische Raubüberfall auf ein Rentner-Ehepaar (78, 79) in deren Wohnung an der Rottstraße beschäftigt seit Donnerstag erneut das Landgericht. Drei Jahre nach diesem extrem grausamen und von unsagbarer Mitleidlosigkeit geprägten Verbrechen wird das Gericht ein zweites Urteil über den Mörder (37) fallen. Es geht aber nicht um die Schuldfrage, sondern nur um eine Therapiemaßnahme.

Am 6. August 2018 hatte das Schwurgericht den vielfach vorbestraften Mann zur Höchststrafe verurteilt: Die Richter verhängten nicht nur „lebenslänglich“, sondern stellten auch eine besondere Schwere der Schuld fest. Damit wird eine Haftentlassung auf Bewährung nach frühestens 15 Jahren ausgeschlossen. Die Haft wird nun wohl mehr als 20 Jahren dauern.

BGH bestätigt sowohl den Schuldspruch als auch das Strafmaß

Gegen das Urteil hatte der Mörder Revision eingelegt, denn er beteuerte bis zuletzt hartnäckig seine Unschuld. DNA-Spuren und viele weitere Indizien und Beweise überführten ihn aber. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte denn auch sowohl den Schuldspruch als auch das Strafmaß. Aufgehoben hat der 4. Strafsenat in Karlsruhe aber die Entscheidung der Bochumer Richter, den Täter eine Zeit lang in einer geschlossene Entziehungsanstalt unterzubringen, denn er hat in erheblichem Umfang Drogen konsumiert.

Der BGH meinte, dass das Gericht nicht hinreichend begründet habe, dass eine Therapie auch erfolgreich sein könnte. Eine psychiatrische Gutachterin hatte im Prozess die Verhängung einer Therapie mangels Erfolgsaussicht denn auch nicht empfohlen. Diese Frage müssen andere Bochumer Richter unter Vorsitz von Johannes Kirfel jetzt neu beantworten.

Hilfloser Ehemann musste mit angucken, wie seine Frau grausam umgebracht wurde

Monatelang hatte die Polizei nach dem Täter gesucht, auch bei Befragungen auf der Straße. Im Juli 2017 wurde er gefasst. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Der in Herne aufgewachsene und zuletzt in Recklinghausen lebende, arbeitslose Täter hatte das Ehepaar am Morgen des 10. Februar 2017 zusammen mit einem unbekannten Mittäter überfallen, um Geld und Schmuck zu erbeuten. Er kannte die beiden flüchtig. Weil die Frau den Täter erkannte, musste sie sterben.

Der damals 34-Jährige würgte sie und tötete sie mit Messerstichen und Tritten gegen den Kopf. Ihr Ehemann, der auf einen Rollstuhl angewiesen war, musste alles mit ansehen. Danach fiel der Täter auch über ihn her. So brutal, dass der Rentner schwerstens verletzt war und auch erblindete. Der Täter hielt ihn wohl für tot, tatsächlich lag er rund 20 Stunden bewusstlos neben der Leiche seiner Frau, bevor er nach Hilferufen entdeckt wurde. Er starb wenige Wochen später im Krankenhaus.

Mit der Beute – eine vier-, höchstens fünfstellige Geldsumme und etwas Schmuck – flüchteten die Täter.

Am 12. März wird das neue Urteil erwartet.