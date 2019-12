Spektakuläre Festnahme am Sonntagmittag auf dem Rastplatz Beverbach an der A 40. Kurz vor der Stadtgrenze zu Dortmund griff die Polizei mit starken Kräften zu.

Bochum. Nach der Massenschlägerei in Bochum hat die Polizei eine Mordkommission eingesetzt. Hintergrund ist möglicherweise ein Streit im Rotlicht-Milieu.

Etwa 20 bis 30 Menschen haben sich am Sonntagvormittag mit Axtstielen, Mistgabeln und Baseballschlägern auf dem Lidl-Parkplatz in Bochum-Hamme an der Freudenbergstraße geprügelt. Die Polizei war in der Nähe der Autobahnkirche „mit starken Kräften“ im Einsatz.