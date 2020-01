Bochum. Bei einem Unfall am Donnerstag in Bochum erlitt ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Er wird stationär in einem Krankenhaus behandelt

Bochum: Motorradfahrer (27) bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 27-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden bei einem Unfall in Bochum am Donnerstag, 30. Januar. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 16.30 Uhr auf dem Nordhausenring (A 448) zu dem Sturz. Der Niederländer war mit seiner Maschine in Richtung Essen auf der Stadtautobahn unterwegs.

Gegen die Leitplanke gerutscht

Er beabsichtigte, an der Ausfahrt Königsallee vom Nordhausenring in Richtung Stiepel abzufahren. Dabei überholte der Motorradfahrer einen 65-jährigen Autofahrer, der vor ihm in der Ausfahrt fuhr. Durch das Fahrmanöver verlor der Niederländer die Kontrolle über sein Motorrad, rutschte in die Leitplanke der Ausfahrt und verletzte sich schwer.

Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach Auskunft der Polizei nicht. Die Ermittlungen zum Unfall hat das Verkehrskommissariat übernommen.