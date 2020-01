Bochum. Die Ausstellung „Video Works“ präsentiert im Museum Kubus in Bochum „Kunst im Medium des bewegten Bildes“. Ein kritischer Ansatz gehört dazu.

Eine sehenswerte Ausstellung bietet das Museum Kubus im Schlosspark Weitmar in Bochum: „Video Works“ vermittelt einen überraschenden Einblick in das Schaffen von Künstlerinnen und Künstler, deren Werkzeug nicht länger Pinsel und Farbe sind.

Video-Kunst: Ältere erinnern sich an die 70er Jahre, als flackernde Schwarzweiß-Installationen auf TV-Bildschirmen groß in Mode waren. Und heftig diskutiert wurden. Kann solcherart „Fernsehen“ Kunst sein?, fragte man angesichts irritierender Arbeiten von Pionieren wie Wolf Vostell oder Nam Yun Paik.

Ausstellung wurde von Studierenden in Bochum organisiert

Längst ist Video-Kunst eine feste Größe im Kanon der Kunst und als Ausdrucksform unserer von Bildern überschwemmten Zeit nicht mehr wegzudenken. Wie vielschichtig – und wie selbstverständlich – eine junge Künstlergeneration mit dem Medium umgeht, darauf macht „Video Works“ aufmerksam.

Die Ausstellung wurde von Studierenden des Kunstgeschichtlichen Instituts der Ruhr-Universität kuratiert und ist das Ergebnis eines zweisemestrigen Projektseminars unter der Leitung von Junior-Professor Dr. Annette Urban; beratend mitgewirkt hat Reinhard Buskies vom Kunstverein Bochum. „Erstmalig wird mit dieser Gruppenausstellung Videokunst in großem Umfang in den Kunstsammlungen der Ruhr-Universität/Situation Kunst gezeigt“, so Urban.

Künstler arbeiten mit und an neuen Medien

Die ausgestellten 17 Arbeiten befragen das Medium des bewegten Bildes: Wie lässt sich hinsichtlich der digitalen Verflechtung von Video und Film, von Smartphone-Kameras und Online-Videoplattformen heute künstlerisch mit/an neuen Medien arbeiten? Welche Wechselbeziehung gibt es zur immateriellen PC-Arbeit in der Informationsgesellschaft? Welche Rollen spielen Algorithmen, und welche Funktion kommt bei alledem überhaupt noch dem Künstler zu?

Das sind eher theoretische Fragen, aber sie ergeben sich quasi von selbst, wenn man vor den auf Bildschirmen und Videowänden flimmernde Projektionen steht und sie auf sich wirken lässt. Im Gegensatz zu den Bilderwelten im Internet, auf Werbewänden und Info-Tafeln überall in der Stadt, fordert „Video Works“ die konzentrierte Aufmerksamkeit des Betrachters.

Sie präsentierten die Ausstellung im Kubus der Situation Kunst: Die RUB-Studentinnen Sophie Ribbe, Jaebong Jung und Lorenza Kaib mit Juniorprofessorin Annette Urban (hinten re.) und dem Vorsitzenden des Kunstvereins Bochum, Reinhard Buskies. Foto: Olaf Ziegler / / FUNKE Foto Services

Geht es bei der Bilderflut des Alltags meist um Infotainment und letztlich ums Konsumieren, so spielen hier – wie in jeder Kunst – Aspekte wie Hinterfragung von Seh- und kulturellen Gewohnheiten, Bewusstmachung und das Spiel mit Identitäten eine Rolle.

Vielfältige Werkformen werden präsentiert

Das Spektrum der Videos und Filme spiegelt sich nicht zuletzt in den vielfältigen Werkformen, die in der Schauim Museum Kubusversammelt sind – sie reichen von bildmächtigen Beamer-Projektionen wie jener von Maryna Makarenko über skulpturale Würfelmonitore (Bastian Hoffmann) bis zu Johanna Reichs iPhone-Videos, die anhand von Gesichtserkennungssoftware unbequeme Fragen nach Menschlichkeit und Maschine, Individualität und Kontrolle stellen.

Zur Ausstellung erscheint ein Begleitheft

Für ihre Ausstellung „Video Works“ haben die Studierenden der Ruhr-Universität ein Begleitheft mit Einführungs- und erläuternden Werktexten sowie einem Ausstellungsplan erstellt. Es ist eine nützliche Handreichung für diese auf den ersten Blick wie codiert wirkende Kunst-Schau, deren komplexer Reiz sich erst entfaltet, wenn man sich voll auf sie einlässt.