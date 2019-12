Bochum: Museum unter Tage bietet mehrere Führungen an

An den Feiertagen noch nichts vor? Das Museum unter Tage (MuT) in Bochum bietet in der schönen Zeit „zwischen den Jahren“ viele Gelegenheiten, den spannenden Ausstellungen in den Räumen unterhalb des Weitmarer Schlossparks zu begegnen. „Für Familien und für alle anderen Kunstinteressierten bieten wir ein abwechslungsreiches Programm“, verspricht Kuratorin Maria Spiegel. Die aktuelle Ausstellung „Farbanstöße“ steht dabei ebenso im Blickpunkt wie die bemerkenswerte Dauerausstellung „Weltsichten“ mit Landschaftskunst ab dem 15. Jahrhundert.

„Farbanstöße“ bietet seit Ende November im MuT einen ansprechenden Zugang zur zeitgenössischen Kunst. Dabei muss man keine Kunstwissenschaften studiert haben, um an dieser Schau Gefallen zu finden, denn Farbe wirkt unmittelbar, und kaum jemand kann sich ihres Zaubers entziehen. Zu sehen sind Kunstwerke von Rang: Die Ausstellung ist prominent besetzt etwa mit Arbeiten von Josef Albers, Dan Flavin, Lucio Fontana, Günter Fruhtrunk bis zu Kuno Gonschior und Gotthard Graubner.

Im Kunstmuseum an der Kortumstraße 147 lädt die neue Ausstellung der Schweizer Künstlerin Evelina Cajacob am zweiten Weihnachtstag zum Besuch ein. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Kurzführungen dauern etwa 20 Minuten

Wer sie bislang verpasst hat: Die Landschaftsausstellung „Weltsichten“ wird am Mittwoch, 25. Dezember, bei drei Kurzführungen erkundet, die um 14, 15 und 16 Uhr beginnen. Dabei werden ausgewählte Werke näher in Augenschein genommen (Dauer: jeweils ca. 20 Minuten). Die Führungen sind kostenlos, nur der Eintritt in die Ausstellung muss bezahlt werden (5 Euro, ermäßigt 3 Euro).

Kurzführungen durch die „Farbanstöße“-Schau gibt es auch am Donnerstag, 26. Dezember, um 14 und 15 Uhr. Auch hier werden nur einige Arbeiten besucht, so dass die Führungen ebenfalls nicht länger als etwa 20 Minuten dauern (Eintritt: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro). Wer tiefer eintauchen möchte: Unter dem Titel „Good Vibrations“ startet eine reguläre, etwa einstündige Führung durch die „Farbanstöße“-Schau um 16 Uhr (Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro).

Kunstmuseum am zweiten Feiertag geöffnet

Bochum Museum unter Tage ist „zwischen den Jahren“ geöffnet Auch neben den Führungen ist das Museum unter Tage im Weitmarer Schlosspark (Nevelstraße 29c) regulär geöffnet: Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag/Sonntag/Feiertag von 12 bis 18 Uhr. An Heiligabend und Silvester bleibt das Museum geschlossen. Nähere Informationen gibt es unter 0234 / 29 88 901 sowie per Mail: info@situation-kunst.de

Das neue Jahr wird am Dienstag, 1. Januar, mit einer Führung zu insgesamt 20 Werken in der Dauerausstellung „Weltsichten“ und der Ausstellung „Farbanstöße“ eingeläutet. Beginn: 16 Uhr, Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Treffpunkt ist jeweils das Foyer im Museum unter Tage.

Das Kunstmuseum an der Kortumstraße 147 lädt am Donnerstag, 26. Dezember, von 10 bis 17 Uhr zum Besuch der Ausstellungen „Familiengeschichten – Junge Kunst aus Israel“ und „Evelina Cajacob – tanzen anders“ ein (5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro). Am ersten Weihnachtstag sowie an Silvester und Neujahr bleibt das Museum geschlossen. Die erste „Familienzeit“ des neuen Jahres startet am Sonntag, 5. Januar, um 11 Uhr. Hier sind Kinder dazu eingeladen, mit ihren Eltern Kunst zu entdecken und im Atelier selber künstlerisch aktiv zu werden – und dies kostenlos. Die „Familienzeit“ findet an jedem ersten Sonntag im Monat statt.