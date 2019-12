Ein Polizist steht am Donnerstag, 18.05.2017 in Bochum vor Einsatzfahrzeugen. Die Polizei klagt darüber, dass viele Überstunden anfallen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Bochum-Weitmar. In der Nacht zum Heiligabend (24. Dezember) gab es in Bochum-Weitmar einen Unfall mit Fahrerflucht. Die Polizei sucht den Verursacher und Zeugen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Nach Unfallflucht in Weitmar – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember in Bochum-Weitmar hat der Verursacher Unfallflucht begangen. Die Polizei teilt mit, dass eine Zeugin um 1.45 Uhr durch einen lauten Knall wach geworden und direkt zum Fenster geeilt sei. Dabei sah sie, wie vor dem Haus der Bruktererstraße 1 ein schwarzer Kleinwagen neben dem an der linken Seite beschädigten grauen Ford Fiesta stand. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagen habe sich daraufhin mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Cramerstraße entfernt.

Im PKW habe eine männliche Person mit schwarzen Haaren und einem schwarzen Bart gesessen. Ob es sich hierbei um den Verursacher der Beschädigungen des Fords handelt, werde Gegenstand der polizeilichen Ermittlung sein. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise werden durch die Polizeiwache West unter Tel. 0234/ 909 32 22 oder zur Bürodienstzeit durch das zuständige Verkehrskommissariat 1 in Bochum unter Tel. 0234/ 909 52 10 entgegen genommen.

Polizei Bochum: Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Im Idealfall meldet sich der Fahrer des schwarzen Kleinwagens persönlich auf einer Polizeiwache, so die Beamten. Sie weisen darauf hin, dass Verkehrsunfallflucht kein Kavaliersdelikt darstellt und bei den Geschädigten je nach Versicherungsumfang zu erheblichen finanziellen Nachteilen durch die Reparatur des Fahrzeugs führen kann.