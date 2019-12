Bochum. An den Weihnachtsfeiertagen fahren die Nachtbusse der Bogestra in Bochum zu anderen Abfahrtszeiten. Einige Linien starten schon früher.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Nachtexpress der Bogestra startet Heiligabend früher

Heiligabend gehen die Nachtexpress-Linien der Bogestra in Bochum mehrere Stunden früher als sonst auf ihre Strecken. Wie die Bogestra mitteilt, startet der Nachtexpress auf der Linie 306 und auf der 318 seine Fahrten gegen 18.20 Uhr, die Nacht-Fahrten der U35 beginnen gegen 19 Uhr.

Die Nachtexpress-Busse NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7 und NE8 gehen um 19.20 Uhr vom Bochumer Hauptbahnhof auf ihre erste Runde. Der NE10 beginnt dort seine Heiligabend-Schicht um 19.01 Uhr. Die Nachtexpress-Linien an Heiligabend verkehren bis circa 5 Uhr. Der NE4 hat vom 24. auf den 25. Dezember einen verkürzten Linienweg. Er fährt dann zwischen Bochum Hbf und Stiepel Dorf (und zurück).

An Heiligabend fahren Busse und Bahnen in Bochum nach Samstagsfahrplan

Am 24. Dezember fahren Busse und Bahnen – bis sie von den Nachtexpress-Linien abgelöst werden – orientiert am Samstagsfahrplan, heißt es in einer Pressemitteilung der Bogestra. Das Fahrtenangebot am 25. Dezember orientiert sich am Sonntagsfahrplan. Die persönlichen Verbindungen für die Feiertage können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über „Mutti“, die Bogestra-App, abgerufen werden.

Da an Weihnachten und Neujahr Nachtexpresse im Nachtnetz im Einsatz sind, sollen Fahrgäste darauf achten, dass bei den Sucheinstellungen „Nachbarhaltestellen berücksichtigen“ bzw. „Berücksichtige Nachbarhaltestellen bei Start und Ziel“ aktiviert ist.