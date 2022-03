Kirchenmusik Bochum: Neuer Kantor in Weitmar bringt exotische Klänge mit

Bochum-Weitmar. Teofanes Gonzales-Palenzuela kümmert sich ums Musikalische in der Bochumer Gemeinde St. Franziskus. Er hat Klänge aus seiner Heimat im Gepäck.

Seine musikalische Karriere begann spätestens mit drei Jahren, als seine Eltern ihm zum Geburtstag ein Keyboard schenkten. Seitdem hat es kaum eine Woche gegeben, in der Teofanes Gonzales-Palenzuela nicht in irgendeiner Form Musik gemacht hat. Klavier, Gitarre, Cembalo und Orgel sind im Laufe der Jahre dazugekommen.

Seit Jahresbeginn ist der 36-Jährige neuer Kantor in der Gemeinde St. Franziskus und als solcher für alles Musikalische zuständig: Die Koordinierung der Chöre und des Orchesters, die Organisation der Orgelspiele und die musikalische Gestaltung vieler Messen.

Kirchenmusik in Deutschland studiert

Aufgewachsen ist er auf der spanischen Insel Teneriffa, kam für sein Studium 2012 nach Deutschland.

"In Spanien kann man das Fach Kirchenmusik gar nicht studieren", erklärt der Kantor. Es gäbe dort nur aufgeteilte Studiengänge wie "Chorleiter" oder "Orgel". "Mein Orgellehrer hat mir deshalb gesagt: Zum Studieren solltest du nach Deutschland oder Frankreich gehen", sagt Gonzales-Palenzuela.

Orchester in Bochum begeistert

An der Kirchenmusik begeistert ihn die Vielfältigkeit. "Man kann schließlich alles einbringen - Gospelchöre ebenso wie klassische Musik oder moderne Musicals mit Kindern", sagt der Kirchenmusiker.

Am Standort Bochum hat ihn besonders eins begeistert: "Es gibt hier in Orchester in der Gemeinde, das ist ganz selten", sagt Gonzales-Palenzuela.

Lieblingskomponist: Bach

Ein Lieblingskirchenlied hat er nicht, wohl aber einen Komponisten: "Ich bin Fan von Johann Sebastian Bach, der habe ich in der Gemeinde auch schon gespielt", sagt er. Täglich ist er in einer der Kirchen in der Gemeinde unterwegs, um einen Gottesdienst auf der Orgel zu begleiten.

Auch exotische Klänge aus seinem Heimatland will Gonzales-Palenzuela künftig einbringen: "Für die Osterfeiertage proben wir bereits die "Misa de Solidaridad" von Thomas Gabriel", informiert der Kantor. Dabei gäbe es sowohl spanische als auch deutsche Anteile. "Ich plane auch, einmal eine ,Misa Criolla' mit lateinamerikanischen Rhythmen zu spielen", kündigt er an.

Neustart vom Kinderchor

Ein weiteres Projekt steht auf dem Plan: "Ich möchte einen neuen Kinderchor aufbauen", sagt Gonzales-Palenzuela. Durch die Corona-Pandemie seien Kinder aus den früheren Jahrgängen bereits zu alt, jüngere Kinder würden gesucht. "Dabei ist der Plan, gemeinsam mit dem Kantor aus Bochum-Mitte, Christoph Brauckmann, zusammenzuarbeiten", sagt Gonzales-Palenzuela. Abhängig sei das aber von der Corona-Lage. "Der Start ist noch unklar", heißt es.

Gemeinsam wollen die Kirchenmusiker ein breites Netzwerk für die Kinder aufbauen, die an Kirchenmusik interessiert sind. "Damit nicht nur jede Gemeinde ihren kleinen Chor hat, sondern die Kinder wirklich etwas Lernen können", erklärt Gonzales-Palenzuela.

Fußballfan und kochbegeistert

Abseits der Orgel schwärmt der Spanier für den "FC Barcelona", kocht gerne und beschäftigt sich mit digitalem Malen. "Das Digitale möchte ich auch bei der Kirchenmusik ausbauen, ich habe nämlich schon einen YouTube-Kanal", verrät Gonzales-Palenzuela.

Noch seien dort wenige Videos hochgeladen, zeitnah will er aber auch in der Online-Welt über den Beruf des Kirchenmusikers sprechen - und andere dafür begeistern. "Ohne Musik ist eine Messe einfach langweilig und traurig", ist er sich sicher. Bei ihm daheim steht vielleicht auch schon ein kleiner Kirchenmusiker in den Startlöchern: "Mein fünf Monate alter Sohn klimpert schon fleißig auf der Orgel", sagt er und lacht.

Vorfreude auf Ostermesse

Die "Misa de Solidaridad" ist eine deutsch-spanische Messe von Thomas Gabriel. Der Regionalkantor aus Seligenstadt komponierte sie im Auftrag des Bistums Trier anlässlich der 40-jährigen Bolivienpartnerschaft. Sie wird an Ostern in St. Franziskus gespielt.

Weitere Infos zu den Ostermessen finden sich auf der Website der Gemeinde (www.st-franziskus-bochum.de). Gottesdienstbesuche sind wieder ohne Anmeldung möglich.