Bochum: Platz 2 für Tibor Werzl beim „Sommelier des Jahres“

Zum Titel hat’s nicht ganz gereicht. Gleichwohl ist die Freude bei Tibor Werzl und seinen Kollegen groß: Der Bochumer hat beim Wettbewerb „Sommelier des Jahres“ den zweiten Platz belegt.

Das Gourmet-Magazin „Falstaff“ kürt jährlich die besten Weinkenner Deutschlands. Tibor Werzl zählte zu den drei Nominierten für den Titel „Sommelier des Jahres 2020“. Schon dies gilt in der Gastronomie als bedeutende Auszeichnung.

Tibor Werzl mit seiner Urkunde als Zweitplatzierter beim „Sommelier des Jahres“. Foto: Livingroom

Bochumer Wein-Sommelier: Erster Titel für die Stadt

Der 33-Jährige hat das Koch-Handwerk im Bochumer „Livingroom“ gelernt und anschließend in Hamburg eine IHK-Ausbildung als Wein-Sommelier abgeschlossen. Seit seiner Rückkehr nach Bochum berät er die Gäste auch im „Five“ und im „Grünen Gaul“ (beide gehören zur Livingroom-Gruppe) bei der Auswahl der passenden Weine.

Als erster Bochumer ergatterte Tibor Werzl nun einen Platz auf dem „Falstaff“-Siegertreppchen. Hinter Désirée Steinheuer (Bad Neuenahr) holte er den Vize-Titel bei den Sommeliers. „Mit seinem außerordentlichen Wissen und der unaufgeregten Art, dieses an die Gäste weiterzugeben, leistet er fantastische Arbeit und hat mittlerweile viele Fans gewonnen, weit über die Grenzen der Stadt hinaus“, so die lobenden Worte der Jury bei der Preisverleihung am Wochenende im Schlosshotel Hugenpoet in Essen.