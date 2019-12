Ein 16-Jähriger schlug in der Nacht zum Montag am Wattenscheider Hellweg in Bochum die Scheibe eines Friseursalons ein. (Symbolfoto)

Bochum. Ein 16-Jähriger hat Geld aus einem Friseursalon in Bochum gestohlen, nachdem er eine Scheibe eingeworfen hatte. Die Polizei fasste ihn schnell.

Bochum: Polizei fasst Jungen nach Einbruch in Friseursalon

In der Nacht zum Montag nahm die Bochumer Polizei einen 16-Jährigen fest, der zuvor in einen Friseursalon am Wattenscheider Hellweg in Bochum eingebrochen war. Hilfreich waren dabei Hinweise eines Anwohners.

Mit einer Gehwegplatte, die er in das Schaufenster warf, hatte sich der Jugendliche um 2.25 Uhr Zugang zu den Geschäftsräumen am Wattenscheider Hellweg in Bochum-Höntrop verschafft. Dort nahm er dann Geld an sich und flüchtete.

Polizei Bochum fasst Jugendlichen nach Einbruch in Friseursalon

Ein aufmerksamer Nachbar hörte aber den Krach, den das Einschlagen der Scheibe verursacht hatte, und informierte unverzüglich die Polizei. Diese nahm den 16-Jährigen dann auch nur wenig später noch in Tatortnähe fest und vorläufig mit auf die Wache. Die Eltern wurden informiert.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.