Bochum: Polizei findet geklaute Scooter unter Klopapier-Lkw

Bochum Überraschender Fund der Polizei Unterfranken: Unter einem mit Klopapier vollbeladenem Lkw wurden drei gestohlene E-Scooter aus Bochum gefunden.

Drei in Bochum gestohlene E-Scooter sind unter einem Lastwagen in Unterfranken entdeckt worden - unter einer großen Ladung Toilettenpapier.

Wie am Mittwoch (8.4.) bekannt wurde, hatte die Polizei Bochum am 29. März die Verkehrspolizei Erlangen in Unterfranken verständigt. Am Rastplatz Steigerwald Süd an der A3 sollen in Wattenscheid gestohlene E-Scooter der Verleihers Thier geortet worden sein. Sie hatten an einem Papiercontainer an der Märkischen Straße gestanden und waren voll betriebsbereit. Thier hatte dann die Polizei informiert.

E-Scooter waren in Stauraum unter der Ladefläche deponiert

"Das ließen sich unsere Kollegen nicht zweimal sagen", schreibt die Polizei Unterfranken auf Facebook zu dem Hinweis ihrer Bochumer Kollegen. Die Beamten fuhren zu dem Parkplatz. Dabei fiel ihnen ein mit Klopapier voll beladener 40-Tonner auf. Dort waren die gesuchten Scooter in den Stauräumen unter der Ladefläche deponiert.

Lkw-Fahrer räumt ein, die Scooter mitgenommen zu haben

Das Diebesgut wurde sichergestellt und an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Der Fahrer (48) des Lasters aus Rumänien erklärte, er habe gedacht, dass die Scooter in Wattenscheid entsorgt werden sollten. Da habe er sie mitgenommen. Das geschah bereits am 27. März. Unklar ist, ob ihm die Polizei das glaubt.

Nachdem der Vorgang aktenkundig war, durfte der 48-Jährige weiterfahren. "Eure Versorgung mit Klopapier ist also weiterhin gesichert", schreibt die Polizei Unterfranken auf Facebook.