In Bochum auf einem Lidl-Parkplatz läuft derzeit ein Polizei-Großeinsatz.

Bochum. Die Polizei ist in Bochum-Hamme seit Sonntagmittag mit „starken Kräften“ im Einsatz auf dem Lidl-Parkplatz. Es gibt einen Schwerverletzten.

Mit Äxten, Mistgabeln und Baseballschlägern sollen sich am Sonntagvormittag etwa 20 bis 30 Menschen auf dem Lidl-Parkplatz in Bochum-Hamme an der Freudenbergstraße geprügelt haben.