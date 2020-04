Bochum: Polizei nimmt Mann wegen sexueller Beleidigung fest

Die Bundespolizei zeigte den Verdächtigen wegen "Beleidigung auf sexueller Basis" an.

Bochum/Essen/Dortmund Die Polizei hat einen Mann gefasst, der mehrere Frauen während einer Bahnfahrt sexuell beleidigt hatte. In Bochum wurde er aus dem Zug geholt.

Die Bundespolizei hat im Hauptbahnhof Bochum einen Mann festgenommen, der im Zug mehrere Frauen obszön belästigt hatte.

Nach Angaben von Zeugen soll der 50-Jährige am Mittwochabend zwei 20- und 21-jährige Dortmunderinnen im Essener Hauptbahnhof sexuell beleidigt haben. Dabei soll er sexuelle "Körperbewegungen" gegenüber den beiden Frauen demonstriert haben.

Anschließend soll er mit den beiden Frauen in einen Zug in Richtung Dortmund gestiegen sein. In dem Zug soll er sich zu ihnen gesetzt und diesen mehrfach seinen "Kussmund" gezeigt haben."

Tatverdächtiger hatte 1,4 Promille Alkohol im Blut

"Später setzte er sich zu einer weiteren 26-jährigen Dortmunderin und soll auch dieser mehrfach den ,Kussmund' gezeigt haben", sagt ein Polizeisprecher. "Die Frau handelte richtig, entfernte sich aus der Sitzgruppe und begab sich zu zwei weiteren Reisenden."

Dies soll der Mann zum Anlass genommen haben, der Frau zu folgen und vor ihr einen Tanz aufzuführen.

Beim Halt in Bochum wurde der polizeibekannte 50-Jährige von der Polizei aus dem Zug geholt. Ein Atemalkoholtest ergab: Er hatte 1,4 Promille im Blut.

Die Bundespolizei zeigte den Mann wegen "Beleidigung auf sexueller Basis" an und sichtet jetzt Videoaufzeichnungen aus dem Zug und dem Essener Hauptbahnhof.